Quentinhas do Cinema: A saga ‘Onze Homens e um Segredo’ ao longo dos anos

[Texto: Filipe Gonçalves, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Umas das grandes franquias do começo dos anos 2000 em relação à espionagem e com elenco estratosférico foi “Onze Homens e um segredo”, que acabou gerando o doze e treze.

Nem todos os filmes conseguiram manter a qualidade, mas valem a diversão até hoje, pela engenhosidade dos planos e a forma como o roteiro está bem amarrado à ação. Com toques de comédia, deixando espaço para todo o elenco, o filme encontra em suas estrelas, como Brad Pitt e George Clooney, uma ótima dupla com carisma nas alturas.

O apoio fica por parte de atores do calibre de Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Bernie Mac, Carl Reiner e muitos outros. A produção acompanha os planos de Danny Ocean e os parceiros em um roubo a cassinos, muito difícil e que precisa de uma equipe muito entrosada e cheia de saídas para os mais diversos imprevistos.

A condução de Steven Soderbergh mostra que o diretor consegue unir a simplicidade de planos de câmera com muita sofisticação em narrativa, explorando os pontos fortes de cada integrante da equipe, mesmo que haja uma fala já o bastante para compreendermos um pouco de sua história e quais são suas motivações para se arriscar de tal forma.

O mais curioso é que filmes dessa década, sem tirar os clássicos, ficaram datados rapidamente, mas esse filme ainda continua funcionando nos dias atuais, a não ser pela inflação que diminui o montante que cada um irá receber, no fim. As duas sequências exploram o entrosamento do grupo, introduzindo novos personagens e mais macguffin que são bem realistas.

Não podemos dizer que finalizou em alta, nem mesmo que os últimos dois filmes fizeram jus ao que foi construído no primeiro. “Onze Homens e um Segredo” foi baseado em “Ocean ‘s Eleven” de 1960 que não tinha uma primazia pela forma que os personagens eram introduzidos e roteiro não era primoroso, mas funciona.

O filme acabou se tornando um clássico. Nos anos 2000, “Onze Homens e um Segredo” fez tanto sucesso que inspirou outros filmes como “Uma Saída de Mestre”, de 2003 que fez muito sucesso e mostrou que um roteiro bem redondo de quantias exorbitantes fazia filmes de ação emplacar bem.

Hoje em dia, com a saturação dos mesmos artifícios da época, os filmes que contam com planos sem interrupções e histórias mais claras fazem sucesso, como a franquia John Wick, que revolucionou o modo como vemos filmes hoje em dia, com pouca coisa.

Sem esses elementos gera um completo desinteresse do público. O cinema tende a ficar mais frenético, com edição e montagem que agradem e pessoas que já estão acostumadas com conteúdos virais da internet, como Tik Tok e Instagram, que tendem a ditar o comportamento das pessoas.