Diniz barra Richarlison na seleção e testa novo lateral-esquerdo

O técnico Fernando Diniz fez mudanças na seleção brasileira durante o treino deste domingo (15), em Montevidéu, visando à partida contra o Uruguai, na terça-feira (17), pelas Eliminatórias. A principal alteração foi a saída do atacante Richarlison do time titular, com a entrada de Gabriel Jesus.

Outra mudança foi na lateral esquerda. Diniz escalou Carlos Augusto, um estreante na seleção, entre o time considerado titular, deixando Guilherme Arana fora.

Uma terceira alteração em relação ao Brasil que começou contra a Venezuela já era esperada: Yan Couto assume a lateral direita, após o corte de Danilo.

A seleção treinou neste domingo com: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr. e Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus

Gabriel não começa um jogo como titular da seleção desde a derrota para Camarões, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas o atacante só teve essa chance desde o início porque o técnico Tite poupou jogadores.

Na prática, Gabriel perdeu espaço entre os titulares da seleção em novembro de 2021, a um ano da Copa do Mundo, quando Tite passou a testar Matheus Cunha e, depois, viu que Richarlison era o nome para o momento.

Pombo em baixa

Já Richarlison perde espaço na seleção em meio a uma seca de gols com a amarelinha – ele não balança as redes desde as oitavas de final da Copa, em dezembro passado.

O atacante recentemente admitiu problemas psicológicos e chegou a chorar depois de ter sido substituído sem fazer gol no jogo contra a Bolívia, estreia de Fernando Diniz nas Eliminatórias.

