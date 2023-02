Carnaval sem lesões: veja dicas para prevenir possíveis contusões

Pular e dançar fazem parte da folia, mas é preciso atenção para prevenir contra possíveis contusões

Depois de dois anos de pandemia, a população já pode reviver a alegria do carnaval durante o percurso dos blocos. No entanto, com o esforço físico realizado nesse período, a quantidade de lesões aumenta. Por isso é preciso tomar alguns cuidados para prevenir contra possíveis contusões.

De acordo com Alexandre Castelo Branco, fisioterapeuta e professor de Fisioterapia da Estácio, as lesões mais comuns são nos membros que mais utilizamos durante a folia.

“Considerando que nossas pernas sustentam o peso do nosso corpo, é comum ocorrerem lesões em tornozelos e joelhos. Além disso, a coluna, em especial o segmento lombar, também costuma pagar um preço alto”, explica.

O fisioterapeuta também explica que o folião deve optar por calçados confortáveis para evitar danos nas regiões mais suscetíveis. A recomendação é o uso de um tênis confortável, pois acomoda melhor os pés e ajuda a amortecer os impactos nas articulações.

Uma dica importante, segundo o especialista, é alongar bem o corpo antes de cair na folia. “Antes de sair de casa, é indicado realizar exercícios de alongamento da coluna e dos membros inferiores, como coxas, pernas e pés. Isso vai ajudar bastante a minimizar lesões. Reservar 30 minutinhos e realizar esse alongamento, sem dúvidas, protege nosso corpo e evita dores e desconfortos depois de um dia intenso de comemoração”, orienta.

Além disso, o fisioterapeuta reforça a importância de consumir bastante líquido durante as festas. “Outra dica importante é não esquecer de beber bastante água, já que a hidratação é essencial para o bom funcionamento de nossos músculos e ossos”, finaliza.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

