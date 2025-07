Aguardado filme da Marvel pode ser um recomeço para os filmes de heróis da MCU

O MCU se prepara para um novo recomeço. O aguardado Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia hoje nos cinemas e marca a introdução oficial da superfamília mais clássica da Marvel dentro do universo compartilhado dos Vingadores. O filme, dirigido por Matt Shakman (WandaVision), aposta em uma estética retrofuturista inspirada nos anos 60, trazendo um visual vintage e, ao mesmo tempo, cósmico, com o selo Marvel de efeitos especiais e construção de multiverso.

O novo elenco é um dos grandes destaques de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos: Pedro Pascal será o brilhante Reed Richards / Sr. Fantástico, Vanessa Kirby interpreta Sue Storm / Mulher Invisível, Joseph Quinn dá vida a Johnny Storm / Tocha Humana, enquanto Ebon Moss-Bachrach encarna Ben Grimm / O Coisa. O longa também traz Julia Garner no papel de Shalla-Bal, figura cósmica ligada ao Surfista Prateado, e um dos maiores destaques do elenco é Ralph Ineson, que assume o papel de Galactus, o temido Devorador de Mundos.

Sinopse

Um grupo de astronautas passa por uma tempestade cósmica durante seu voo experimental. Ao retornar à Terra, os tripulantes descobrem que possuem novas e bizarras habilidades. Reed Richards pode esticar seu corpo. Sua noiva, Susan Storm, ganha a habilidade de se tornar invisível. Seu irmão mais novo, Johnny Storm, adquiriu o poder de controlar o fogo e voar. Já o piloto Ben Grimm foi transformado em um monstro rochoso. Ao tentar compreender seus poderes, eles têm que lidar com novas ameaças.

Mas quem são esses personagens e por que eles são tão importantes para o futuro do Universo Marvel? A seguir, apresentamos os principais nomes do filme, suas origens nos quadrinhos e o que esperar de cada um na nova adaptação.

Reed Richards / Sr. Fantástico

Interpretado por Pedro Pascal, Reed Richards é o líder do Quarteto Fantástico e um cientista brilhante, conhecido por sua inteligência quase ilimitada e por sua habilidade de esticar o corpo de maneira elástica. Nos quadrinhos, é o principal cérebro por trás de invenções e soluções mirabolantes que muitas vezes salvam o mundo. No entanto, seu gênio também pode se tornar obsessão.

Sue Storm / Mulher Invisível

Sue (Vanessa Kirby) é o coração do grupo, com poderes que vão muito além da invisibilidade. Ela pode criar campos de força quase impenetráveis e manipular a luz ao seu redor. Nas HQs, Sue é uma personagem emocionalmente complexa, frequentemente atuando como ponte entre o gênio Reed e os demais membros da equipe.

Jhonny Storm / Tocha Humana

Joseph Quinn dá vida a Johnny, irmão mais novo de Sue, em uma performance enérgica e muito humorada. O personagem é impulsivo, carismático e dono da icônica frase “Em Chamas!”, e seus poderes permitem que ele voe e manipule o fogo com maestria. Nos quadrinhos, Johnny também tem uma trajetória ligada a Galactus, especialmente ao se tornar um dos arautos do Devorador de Mundos em um arco recente.

Bem Grimm / O Coisa

O piloto e melhor amigo de Reed, Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) foi transformado em uma criatura feita de pedra após o acidente que deu poderes ao grupo. Apesar da aparência bruta, Ben é o mais sensível dos quatro, com um enorme coração escondido sob sua casca de rocha, e também tem uma clássica frase: “Tá na hora do pau!”.

Surfista Prateada / Shalla-ball

Interpretada por Julia Garner, Shalla-Bal — assim chamada nas HQs — é uma figura profundamente ligada ao Surfista Prateado original. Nos quadrinhos, ela é a Imperatriz Imortal de Zenn-La e o grande amor de Norrin Radd (Surfista Prateado). Em algumas histórias — como no caso do filme que está por vir —, assume o lugar dele como arauta de Galactus e tenta espalhar a cultura de seu povo por outros planetas.

Galactus

Galactus é um dos seres mais antigos e temidos do Universo Marvel, e será interpretado por Ralph Ineson. Nas histórias, é o único sobrevivente do universo anterior ao atual, transformado em uma entidade cósmica após a destruição e renascimento do cosmos. Seu papel é devorar planetas para manter o equilíbrio universal — algo que ele vê não como maldade, mas como necessidade.

Crítica especializada

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos chega aos cinemas do Brasil hoje e nos Estados Unidos na sexta, mas já tem uma alta taxa de aprovação no Rotten Tomatoes. O site que agrega críticas e opiniões do público revelou os índices de quem assistiu ao filme nas prévias para imprensa. A porcentagem é de 88%, entretanto, não deve ser interpretada como uma nota, mas sim como um índice de aprovação. Dos 42 críticos que já assistiram ao filme, 88% o consideram positivo.

“‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ é facilmente o melhor filme do MCU em anos, com atuações convincentes, ação consistente e visuais de altíssima qualidade. A história emocional mais profunda no centro do filme é apenas um bônus agradavelmente surpreendente.” (CBR).

“Após décadas de fracassos cinematográficos, ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ concretiza a visão dos quadrinhos dos criadores Stan Lee e Jack Kirby. Os adorados super-heróis são instantaneamente reconhecíveis, e o design de produção retrô-futurista dos anos 60 está incrível.” (MovieWeb).

“Este é um filme sólido, inteligente e ocasionalmente inspirado, que oferece a maior parte do que o público geral exige do gênero e um pouco mais.” (RogerEbert.com).

“Finalmente, um filme bom (ainda que não seja ótimo) do Quarteto Fantástico. A química do elenco dá vida a esta história emocionante sobre família, amor e sacrifício. Galactus está aterrorizante. Joseph Quinn e Vanessa Kirby são os destaques — mas todos estão ótimos.” (Mama’s Geeky).

“Os personagens são carismáticos ao extremo. Joseph Quinn entrega um Johnny Storm que é debochado na medida, sem forçar a barra. Pedro Pascal, mais uma vez se mostra ser o melhor (e mais dedicado) pai do universo cinematográfico (e dessa vez cientista!). Vanessa Kirby, entregou uma Sue Storm sensível e poderosa, que inclusive fez alguns jornalistas discretamente enxugarem os olhos durante a sessão. Ebon Moss-Bachrach trouxe tanto carisma no papel de Coisa que, mesmo envolto em CGI em 95% do filme, ainda arranca boas risadas do público.” (Portal IG).

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” estreia hoje nos cinemas do país e classificação indicativa é de 12 anos.

Marcelo Rezende