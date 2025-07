Motorista foge após causar capotamento e deixar mãe e filho feridos no bairro Parati

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (24) no bairro Parati, em Campo Grande, deixou uma mulher e seu filho de 11 anos feridos, após o veículo em que estavam, um Chevrolet Spin, capotar ao ser atingido por outro carro.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu na Avenida George Chaia. O condutor de um Volkswagen Jetta, que saía de um lava-jato nas proximidades, teria invadido a via e colidido com o Spin, que trafegava pela avenida. Com o impacto, o veículo da família capotou.

O motorista do Jetta fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. No entanto, durante a fuga, a placa do veículo acabou se desprendendo e ficou na pista, o que pode ajudar a polícia a localizar o responsável.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à mulher e à criança, que sofreram escoriações e foram encaminhados ao hospital para avaliação médica. A Polícia Militar também esteve no local e investiga o paradeiro do motorista fugitivo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram