Literatura de cordel para o público infantil trará acessibilidade por meio de versão digital

Projeto ‘Cordel Conta o Conto’ promove inclusão com releituras infantis em cordel e também videobook

A magia dos contos infantis ganhará novos versos, rimas e vozes por meio do projeto ‘Cordel Conta o Conto’, da cordelista Aurineide Alencar, que transforma clássicos da literatura em obras acessíveis e cheias de identidade cultural. O projeto contempla a produção e impressão de uma coleção infantil com dez releituras de contos populares no formato de literatura de cordel, além da gravação de todos os títulos em vídeos com recursos de acessibilidade, como legendas e interpretação em Libras.

O material audiovisual será lançado nas redes sociais e no YouTube em formato de videobook, tornando o projeto acessível também para crianças com deficiência auditiva ou visual. Já os livretos impressos contarão com QR Codes que direcionam diretamente para os vídeos, promovendo a integração entre os formatos físico e digital.

O lançamento oficial da coleção acontece no dia 26 de julho, às 19h, na Sitioca Cantinho do Cordel, em Dourados–MS, e os exemplares da obra impressa também serão distribuídos em escolas e bibliotecas do município. A partir desta data, o projeto seguirá em circulação por feiras, escolas, universidades e exposições no estado por meio da Cordelteca Itinerante Cantinho do Cordel. Com isso, a iniciativa amplia o alcance da literatura de cordel, ainda pouco difundida em Mato Grosso do Sul, e incentiva o hábito da leitura de forma lúdica e democrática.

Caminhos

Professora da alfabetização durante 29 anos, Aurineide explicou para o jornal O Estado que sempre trabalhou com a leitura de contos, fábulas, lendas e mitos com seus alunos. “Temos uma memória muito forte em relação à leitura e aprendizado desses textos”, destaca.

Já a proposta do projeto ‘Cordel Conta o Conto’ nasceu de uma vivência mais pessoal: proporcionar a acessibilidade para a netinha. “Tenho uma neta com deficiência auditiva e percebi como é difícil encontrar literatura acessível. Com esse projeto, queremos romper barreiras e mostrar que o cordel também pode abraçar a diversidade. É uma forma de garantir que todas as crianças tenham acesso à poesia, à cultura popular e à fantasia dos contos”, afirma.

“Em 2023 fiz a minha primeira adaptação, de contos de fadas. Em 2024 fiz uma de fábulas e agora, em 2025, retornei para os contos de fada, com novas histórias e, dessa vez levando a questão da acessibilidade”, complementa.

Além dos vídeos com Libras e legendas, os livretos impressos vêm com QR Codes que levam ao material audiovisual. Para Aurineide, unir literatura e tecnologia é uma possibilidade de atrair as crianças.

“Vejo o cordel como uma literatura que se atualiza, então por que não passar isso para os vídeos, fazer um vídeo-book, já que hoje em dia isso está sendo mais atualizado? Quase não se vê crianças com livros nas mãos, mas sim com o celular, então pensei: ‘será mais fácil elas assistirem a um vídeo’”, reflete.

A coleção inclui os seguintes títulos: Os três porquinhos, O patinho feio, João e o pé de feijão, O Mágico de Oz, A festa no céu, Cachinhos de Ouro, Chapeuzinho Vermelho, As sapatilhas de Sofia, João e Maria e O Gato de Botas, todos adaptados em versos rimados no estilo tradicional do cordel.

Cordel na sala de aula

A cordelista também acredita que o videobook irá facilitar a vida das colegas de profissão. “Eu já fui professora de anos iniciais e sei muito bem como é. Muitas vezes não estamos disponíveis para uma contação de histórias que chame a atenção das crianças. Então esse vídeo vai fazer esse papel. Quem já teve acesso me relatou que chamou a atenção dos pequenos do início ao fim”, revela. “E as crianças que ainda não aprenderam a ler poderão ver o vídeo sozinhas, aprender sozinhas”.

O cordel, mesmo que crescendo, ainda é pouco difundido em Mato Grosso do Sul. Para Aurineirde, o formato lúdico e rimado pode ser a porta de entrada ideal para que crianças sul-mato-grossenses conhecer o gênero.

“Sempre defendi a tese – inclusive no meu mestrado – de que as crianças aprendem melhor quando é através do texto, com poesias, com musicalidade, e sempre utilizei disso para facilitar as minhas aulas. Tenho até hoje livros escritos com os cordéis que fazia para meus próprios alunos. A literatura de cordel continua hoje no nordeste mais atuante do que nunca. É a nossa cultura. Eu, como uma professora aposentada que eu sou, eu faço esse trabalho de ir às escolas simplesmente por amor à literatura de Cordel”.

O videobook foi produzido pelos Irmãos Rotta Produções e o projeto foi contemplado pelo edital PNAB 008/2024, uma realização do Governo Federal e do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Dourados e da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço: O lançamento do projeto ‘Cordel Conta o Conto’ será no sábado (26), às 19h, na Sitioca Cantinho do Cordel, na Chácara Bela Vista, em Dourados, de forma gratuita.

Por Carolina Rampi