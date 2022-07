Quarta Cultural: Júnior Rodrigues apresenta show sertanejo

A edição da Quarta Cultural desta semana (27) terá a apresentação do cantor sertanejo Júnior Rodrigues na Feira Central. O evento realizado pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) promove shows que dão visibilidade para artistas do Estado e aberto ao público.

O cantor trabalha a 12 anos no ramo da música, atualmente é vocalista da banda baile Pioneers47, o grupo canta sucessos internacionais, MPB e muito sertanejo universitário.

A atração que irá iniciar as 19:30 irá conter os artistas acordeonista Tony Paredes, baterista Ruan Lescano e Júnior como vocalista.

Serviço:

Júnior Rodrigues se apresentara na Feira Central fica na Rua 14 de Julho, n.º 3.351, com acessos também na Esplanada Ferroviária (Avenida Calógeras) e pela Rua dos Ferroviários. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e o show está previsto para as 19h30.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.