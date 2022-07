Implantação do Parque Tecnológico na Capital promove integração entre empreendedores

Foi realizada essa semana na Incubadora Mário Covas, uma apresentação da Prefeitura de Campo Grande sobre a implantação do Parque Tecnológico de Campo Grande, visando a integração do projeto junto às incubadoras. Para a fase inicial do Parque, a Finepe (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, pretende custear um valor estimado em sete milhões de reais.

O coordenador do Parque Tecnológico e de Inovação, Diego Souza, destaca a importância do Parque Tecnológico e das incubadoras para a comunidade. “É um despertar tanto do que de fato é uma incubadora de empresas dentro da região, para empresários que moram nas proximidades, como apresentar o novo desenvolvimento da economia, por meio do Parque”.

Ainda de acordo com Souza, objetivo da Escola do Empreendedor é sensibilizar a região para uma mudança no sistema de inovação e observar o quanto isso pode movimentar a economia.

Segundo a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, o desenvolvimento do plano de proposta se faz necessário para nossa cidade, visto que foi trabalhada e aprovada pela Finepe (Financiadora de Estudos e Projetos) após seis meses de sua apresentação.

Ainda está em processo o pedido de licitação para reforma da incubadora Mário Covas e Santa Emília. Com a proposta de funcionar como Hubs de Inovação o projeto está sendo cogitado no valor de um investimento de R$ 1,6 milhão pelas reformas e adaptações tecnológicas.

