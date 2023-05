Criança atropelada por ônibus recebe alta após 19 dias em hospital

Após ter sido atropelado por um ônibus no último dia 3, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, um menino de apenas 10 anos recebeu alta da Santa Casa. O acidente ocorreu quando a criança, acompanhada por sua família, saía da novena realizada na Igreja Perpétuo Socorro. O susto veio à tona após uma briga entre usuários de drogas nas proximidades.

Após um período de 19 dias de internação, a criança foi liberada nesta segunda-feira (22), às 11h52, marcando um passo importante em sua recuperação. Durante o acidente, o garoto sofreu fratura em dois ossos da cabeça, exigindo cuidados médicos intensivos. O incidente ocorreu no momento em que a família se preparava para deixar o local religioso, sendo surpreendida pela briga que se iniciou entre os usuários de drogas nas imediações.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da briga entre moradores de rua e o atropelamento da criança. O garoto, assustado, tenta fugir junto com seus familiares, mas acaba sendo atingido pela roda traseira direita do ônibus ao correr para o lado da rua.

No momento do acidente, o ônibus, que operava na linha 301 com destino ao bairro Oliveira, transportava aproximadamente 10 passageiros.