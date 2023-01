Deputada federal novata critica família Bolsonaro

A deputada federal, Camila Jara (PT), usou suas redes sociais nesta sexta-feira (20), para se posicionar a respeito das supostas “lavagens de dinheiro” envolvendo o nome da família Bolsonaro.

“É tanta sujeira varrida pra baixo do tapete que o discurso anticorrupção (no qual eu nunca caí, inclusive) não tá dando conta de esconder todos os crimes cometidos por Jair Bolsonaro e sua gangue. O crime que está sendo investigado agora pela Polícia Federal envolve Caixa 2, saques do cartão corporativo, laranjas… e o pior (ou melhor, né, depende do ponto de vista): existem áudios que comprovam que Bolsonaro é quem controlava todo o esquema da agência bancária que fica dentro do Palácio do Planalto! A população brasileira exige respostas!’, declarou a jovem.

Ela se baseou em noticias da imprensa sobre suposto caixa 2 envolvendo funcionários de confiança e até bancos internos do Planalto para justificar os valores altos gastos no cartão presidencial que foi revelado nas últimas semanas.

