“Onde Você Estava?” de Roberto Figueiredo tem pré-estreia hoje (18)

Objetivo do documentário é preservar e resgatar a história do estado

Hoje será realizado o pré-lançamento do documentário “Onde Você Estava?”, dirigido por Roberto Figueiredo, falecido na última sexta-feira (13). A obra celebra os 45 anos da criação de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo preservar e resgatar a história do estado, oferecendo uma perspetiva única através dos relatos da população local.

“O professor Roberto insistiu bastante para o que documentário fosse lançado ainda em 2024, por conta dos 45 anos da instalação de Mato Grosso do Sul, ocorrida em 1979. Em contato com a família Figueiredo, ouvimos o desejo de manter a data conforme ele havia sonhado. A Fundação de Cultura viabilizou a mudança de local e, agora, faremos a exibição no teatro Aracy Balabanian”, relatou a Pró-Reitora de Graduação e Extensão da UCDB, Rubia Renata Marques.O material reuniu depoimentos de historiadores, jornalistas, artistas e comerciantes sobre os momentos vivenciados a partir de 1977, com a divisão de Mato Grosso, e reflete sobre a identidade de MS.

Produção

O historiador Roberto Figueiredo, desde os anos 1980, nutria uma curiosidade que o impulsionaria a investigar um momento crucial da história de Mato Grosso do Sul: como os moradores do interior do antigo Mato Grosso vivenciaram a divisão do estado e a criação de Mato Grosso do Sul?

A pergunta que o movia era simples, mas profunda: houve realmente o desejo de separação de Cuiabá ou a novidade foi recebida com surpresa e até com decepção? Figueiredo, que morava em Três Lagoas na época, conta que a criação do novo estado foi uma verdadeira surpresa para muitos no interior.

“Naquele momento, em 1979, nem sabíamos que o movimento separatista existia. Para nós, do interior, tudo aconteceu de maneira muito distante. Fomos pegos de surpresa com a instalação do estado. Aquela ideia sempre ficou na minha cabeça: de onde veio essa mudança tão repentina?”, explica o historiador, ainda em vida.

Professor há 42 anos, Figueiredo decidiu retomar esse tema e iniciou a produção do documentário “Onde Você Estava?”, no início de 2024. Criado com o apoio do Labcom (Laboratório de Comunicação) da UCDB, a obra busca registrar as impressões dos cidadãos de Mato Grosso do Sul sobre o momento histórico da criação do estado, com o olhar de quem vivenciou o impacto direto da divisão. Ao longo de dois anos de trabalho, Figueiredo entrevistou cidadãos comuns, como artistas, comerciantes, jornalistas e historiadores, e a partir desses relatos, criou um retrato da história por meio da memória popular.

“Eu quis ouvir quem realmente vivenciou aquele momento, quem estava nas ruas, nas cidades, não apenas os políticos. Foram pessoas que não participaram diretamente da articulação política, mas que sentiram os efeitos da criação do estado. A ideia era trazer suas histórias e refletir sobre o que eles sentiam na época”, conta o diretor na época de produção.

O projeto foi construído a partir de dez entrevistas e, para Figueiredo, ele não é apenas um registro de fatos históricos, mas uma forma de compreender como as decisões políticas daquela época moldaram a identidade atual de Mato Grosso do Sul.

“O documentário é uma importante ferramenta para fortalecer nossa identidade cultural, além de promover discussões sobre nossa formação histórica. A memória sobre esse marco deve ser preservada e compartilhada, especialmente com as novas gerações, que poderão entender mais sobre como o estado foi constituído”, afirma Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte e Cultura.

Entre os convidados que compartilharam suas lembranças sobre a criação do estado estão personalidades como Lenilde Ramos, Américo Calheiros, Marília Leite, Humberto Espíndola, Yara Penteado, entre outros.

Serviço: A pré-estreia do documentário “Onde Você Estava?” será realizada hoje, às 19h. O evento será no Teatro Aracy Balabanian, localizado na Rua 26 de Agosto, 453, no Centro de Campo Grande.

Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram