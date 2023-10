Operação conjunta apreende 548 kg de carne imprópria em Miranda

Na manhã desta quarta-feira, 25 de outubro, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em colaboração com a IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), realizou uma operação que resultou na apreensão de 548 kg de carne considerada imprópria para consumo. A ação ocorreu na cidade de Miranda, Mato Grosso do Sul, onde os produtos estavam sendo comercializados em um mercado local.

A operação foi desencadeada após uma denúncia recebida pela ouvidoria da IAGRO, que alertava para possíveis irregularidades em um estabelecimento da região. As equipes responsáveis pela fiscalização se dirigiram ao local e constataram diversas infrações que comprometiam a qualidade e segurança dos alimentos comercializados.

Entre as irregularidades encontradas, destacou-se o fato de a empresa não possuir a devida autorização do SIM (Serviço Municipal de Inspeção) para o fracionamento de alimentos, o que é essencial para garantir a procedência e a qualidade dos produtos. Além disso, verificou-se que alguns itens não estavam sendo armazenados de acordo com as normas sanitárias, incluindo a temperatura adequada para a conservação dos alimentos.

A fiscalização também revelou sérios problemas de higiene no estabelecimento e a presença de animais na área de produção de carne seca (charque), o que representa um risco à saúde pública. Outra irregularidade grave consistiu na ausência de identificação e informações sobre a data de envasamento e validade dos produtos cárneos.

Diante das inúmeras infrações constatadas, a empresa responsável pelo comércio dos produtos foi multada, e a carne considerada imprópria para consumo foi devidamente descartada, visando à segurança alimentar e à proteção dos consumidores.

Com informações da Depac

Leia mais:https://oestadoonline.com.br/policial/policia-civil-de-ms-apreende-15-tonelada-de-maconha-em-mundo-novo/

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.