Projeto promove oficina de Roda, brincadeiras cantadas e Danças

O projeto Capoeira, Cultura e Memória realizará, de quinta (24) a sábado (26), a Oficina de Roda, Brincadeiras Cantadas e Danças Recreativas, conduzida pelo renomado educador Edinho Paraguassu, do Estado de São Paulo. O evento, que integra a programação especial do mês das crianças, será promovido na sede do grupo Memória Capoeira, localizada na Rua Barão de Campinas, n.º 1944, no Jardim das Mansões, em Campo Grande.

As atividades serão realizadas na quinta e na sexta-feira, das 15h às 20h30, e no sábado das 9h às 17h. A participação é gratuita e aberta ao público em geral.

A capoeirista e idealizadora do projeto, Priscilla Coutinho, explica que o trabalho, aprovado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), tem sido desenvolvido ao longo de 2024 com uma série de atividades voltadas à preservação da memória cultural e à sustentabilidade. “Já realizamos diversas oficinas e eventos. Agora, neste mês especial, trazemos o Edinho Paraguassu para somar com suas vivências incríveis, contribuindo para o fortalecimento da capoeira e o resgate de nossas tradições”, destaca.

Autor dos CDs “Brinquedo – Rodas e Brincadeiras Cantadas” e “Brincar”, Edinho Paraguassu é uma referência nacional e internacional nas áreas de educação, animação sociocultural, recreação e lazer, com mais de 1.500 oficinas e palestras realizadas no Brasil e no exterior.

“Trago para o projeto a minha experiência e acredito que posso contribuir com vivências corporais e musicais que são fundamentais na cultura corporal e no desenvolvimento ou aprimoramento cognitivo dos alunos. Essas atividades não apenas desenvolvem a coordenação rítmica e o espaço-tempo, mas, principalmente, incentivam o respeito e a interação entre os participantes.”

Priscila reforça a importância da contribuição de Edinho no projeto. “Ele traz um vasto repertório lúdico que dialoga perfeitamente com a capoeira, por meio das cirandas, da música e da expressão corporal. O Capoeira, Cultura e Memória visa o resgate de brincadeiras tradicionais, promovendo uma interação lúdica e educativa, totalmente alinhada com o nosso método ‘Vem pra roda, vem brincar’”.

Thathy Dmeo, produtora cultural do projeto, ressalta o desafio e a gratificação de coordenar o cronograma ao longo do ano. “O planejamento tem sido desafiador, com muitas atividades acontecendo simultaneamente. No entanto, é muito gratificante ver o comprometimento dos alunos e professores, que têm se dedicado intensamente para o sucesso de cada ação.”

O projeto “Capoeira, Cultura e Memória” conta com o apoio do FIC (Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), instituição vinculada à Setesc e ao Governo do Estado. Para mais informações, siga o Instagram @pindorama.memoriacapoeira.

Sobre o Grupo Memória Capoeira

Fundado em 2015, em Campo Grande, o grupo Memória Capoeira integra capoeira com esporte, cultura, arte e música. Composto por 25 integrantes, o grupo se destaca pela diversidade de suas apresentações, incluindo roda de capoeira, Maculelê e Puxada de Rede, sempre valorizando a cultura regional e a ancestralidade.

Serviço: A Oficina de Rodas e Brincadeiras Cantadas, com Edinho Paraguassu será realizada de hoje até sábado na Sede do Grupo Memória Capoeira, que fica na Rua Barão de Campinas, 1944 – Jardim das Mansões, das das 15h às 20h30 (quinta e sexta-feira) e das 9h às 17h (sábado). A entrada é gratuita.

