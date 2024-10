Espanha prende quatro por campanha de ódio nas redes sociais contra Vini Jr.

A Polícia Nacional da Espanha prendeu quatro pessoas suspeitas de chefiar uma campanha de ódio contra o jogador Vinicius Júnior, em que incitaram torcedores do Atlético de Madrid, rival do Real Madrid a irem ao estádio com máscaras de Covid-19 para proferir ofensas racistas contra o atacante brasileiro.

A campanha foi realizada nas redes sociais às vésperas do clássico, ocorrido em 29 de setembro. O objetivo do uso de máscaras era dificultar a identificação dos torcedores por parte das autoridades.

“Detidos os quatro principais responsáveis por uma campanha de ódio contra um jogador de futebol. Eles incitavam os torcedores através das redes sociais para que comparecessem ao estádio e proferissem insultos com conotações racistas”, afirmou a Polícia Nacional espanhola em comunicado.

Segundo a polícia, a investigação foi iniciada após três denúncias realizadas pela LaLiga, organizadora da liga espanhola de futebol.

As prisões desta quinta se somam a outras que já ocorreram por conta de racismo contra o Vinicius Jr. Em junho, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por ofensas racistas contra o atacante durante partida em 2023.

Este não é o primeiro caso de ódio contra Vini Jr. relacionado à torcida do Atlético de Madrid. Antes de um clássico na temporada 2022/23 europeia, um boneco vestindo a camisa de Vinicius apareceu pendurado em uma ponte perto do centro de treinamento do Real Madrid.

Com g1

