Menino de 12 anos é a 22ª morte por chikungunya em MS

SES confirmou a morte no boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (29)

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou o boletim epidemiológico e, entre as vítimas, está um menino de 12 anos, sem comorbidades, em Dourados.

A 20ª semana epidemiológica, divulgada nesta sexta-feira (29), registra, com esse novo caso, o 22º óbito em decorrência da chikungunya em Mato Grosso do Sul.

O Estado contabiliza 12.811 casos em investigação. Destes, 6.360 foram confirmados pelo Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O boletim também registra 80 casos confirmados da doença em gestantes.

No boletim anterior, divulgado no dia 19 de maio, foram registrados quatro óbitos. Além das mortes já confirmadas, outros dois óbitos seguem em investigação pelas autoridades de saúde.

Os municípios que registraram óbitos são Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes da Laguna e Itaporã.

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