Faltam dois dias para fim do prazo da Declaração Semestral de Rebanhos

Os produtores precisam correr para fazer a Atualização Cadastral e a Declaração Semestral de Rebanhos 2023. O prazo, que já foi prorrogado, termina nesta sexta-feira (30). No Planalto, o índice está em 92,20% e no Pantanal, em 87,03%, segundo a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

De acordo com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, a prorrogação atendeu um pedido dos próprios produtores. Ele explicou ainda que a declaração é obrigatória para criadores de bovinos e de outros animais como galinha, galinha-d’angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves não destinadas à produção de carne ou ovos (ornamentais/silvestres), codorna, suíno, caprino, ovino, equino, asinino, muar, abelha, bicho da seda e animais aquáticos.

“A pedido dos produtores, nossa Iagro prorrogou o prazo para o dia 30 de junho para fazer recadastramento, atualização do cadastro e declaração do rebanho. Vale lembrar que esse cadastro deve ser feito mesmo se a pessoa não tiver nenhum estoque de bovino. Se tiver qualquer tipo de animal dentro da sua propriedade, (como) cavalo, peru, galinha, vai ter que fazer cadastro disso. Se não for feito, vai receber multa que é de 100 Uferms, que hoje corresponde a R$ 4,8 mil. Contamos com o produtor rural para a liberação do Estado de Mato Grosso do Sul para caminhar para o status sanitário de livre de aftosa sem vacinação”, disse.

Com informações do governo de ms.

