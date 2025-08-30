Literatura! “Mais Forte aos 40” une filosofia, condicionamento físico, fé e superação

Autor usa a própria experiência física e mental para transformar vidas

O advogado, judoca e escritor sul-mato-grossense Roberto Cunha está lançando seu novo livro, “Mais Forte aos 40”. A obra une filosofia estóica, rotina de alto desempenho, fé, disciplina e superação, “Mais Forte aos 40” apresenta a transformação física e mental do autor após os 40 anos, em uma narrativa acessível e inspiradora para homens e mulheres que buscam energia, propósito e autodisciplina. O livro conta com prefácio do medalhista olímpico Tiago Camilo, e parte da renda será destinada a um projeto social de judô. Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, Roberto Cunha falou como foi o processo de criação da obra.

“A verdade é que a ideia surgiu num momento de virada mesmo. A nossa geração foi praticamente programada para uma única coisa: trabalhar. Desde os meus 20 anos, quando me formei e olha que eu fui atleta de judô, eu mergulhei no trabalho. Dos 20 aos 40 anos, a única coisa que eu fazia era isso: trabalhar. Produzir. Viver numa engrenagem de produtividade sem parar para olhar para dentro de mim mesmo.”, apontou Cunha. “Chegou um momento em que, apesar de ter alcançado o sucesso profissional que eu tanto buscava, eu comecei a sentir um vazio muito grande. Um desconforto, uma tristeza mesmo. Não era algo externo, estava dentro de mim.”

O autor esclarece que a grande mudança que culminou no livro nasceu a partir de um passeio em família. “Teve um episódio marcante: fui com minha família a um parque aquático. Minha filha mais nova, serelepe, correndo de um brinquedo pro outro… e eu, aos 40 anos, já não conseguia acompanhá-la, nem fisicamente e emocionalmente. Aquilo foi um choque. Um divisor de águas. Foi quando eu pensei: ‘Beto, tem alguma coisa errada. Não dá para seguir assim.’”

Foi a partir dali que Roberto Cunha decidiu mudar. Mas não foi uma mudança qualquer. Ele fez um contrato consigo mesmo. Um contrato que ele afirma ter cláusulas negociáveis. “Para você ser uma pessoa confiável para os outros, você precisa, primeiro, ser confiável para si mesmo. Se você se compromete com algo, tem que cumprir”.

Três pilares

De acordo com o autor, esse contrato tem três pilares iniciais, entre eles o exercício físico como regra, não exceção. “Entendi que o corpo é o templo da mente e do espírito. Não tem como cuidar da mente se o corpo está fraco. E vice-versa. Controlar o uso de álcool também foi importante no processo. Eu era cervejeiro raiz. Sabe aquele cara que é o primeiro a chegar e o último a sair? Esse era eu. Mas decidi cortar a cerveja. Não parei completamente de beber, mas mudei o padrão. Hoje é vinho ocasional com a esposa, tudo bem mais moderado. Outro ponto foi cortar o açúcar. “ Esse foi difícil. Sempre preferi doce a salgado, mas como me comprometi comigo mesmo, cortei o açúcar da minha dieta”, explicou

Essas foram as primeiras atitudes. E, a partir delas, Cunha passa a refletir mais profundamente. Por que comia compulsivamente? Por que mantinha hábitos que lhe faziam mal? Esses questionamentos o levaram a uma jornada filosófica e existencial sobre o ser humano como um todo.

“Passei a ver a vida de maneira mais integrada, entendendo que corpo, mente e espírito são inseparáveis. Um não funciona bem sem o outro. E isso tudo me levou a estruturar minha vida e, depois, o livro, com base em três pilares filosóficos que me guiaram: a maçonaria, o estoicismo e o judô.”

Para Roberto Cunha. O judô vai muito além de uma arte marcial. “É uma filosofia de vida. Os princípios e valores que ele carrega são tão importantes quanto a parte prática da luta. E isso me influenciou profundamente nessa nova fase.”

“Junto a isso, Cunha encontrou apoio também em outras correntes filosóficas. O estoicismo, por exemplo — que nasceu lá na Grécia Antiga com Zenão de Cítio, no século III a.C. — me ensinou uma coisa simples, mas poderosa: ‘ Se preocupe apenas com aquilo que está no seu controle.’, ou seja cultive as virtudes dentro de você — coragem, temperança, sabedoria — e rejeite os vícios. Aquilo que vem de fora, que você não pode mudar, aceita com serenidade. Isso é liberdade emocional. Isso é força.”

“Estes três pilares, o judô, o estoicismo e a maçonaria formam a base do que eu defendo: o ser humano como um todo. Corpo, mente e espírito — elementos indissociáveis. Quando a gente entende isso, passa a ver a vida de forma mais integrada. Esse é o grande tema do livro: ‘Disciplina, filosofia e corpo com tempo.’Corpo com tempo do quê? Da mente e do espírito. Tudo conectado.”, salientou.

Prefácio de campeão

O livro conta com prefácio do judoca medalhista olímpico Tiago Camilo, campeão mundial, vice-campeão olímpico e tricampeão pan-americano nas categorias médio, meio-médio e leve. “Tive a honra de enviar um exemplar pro Tiago Camilo, grande nome do judô brasileiro, não só pelos feitos dentro dos tatames, mas também pelo sucesso fora deles, como empresário e como ser humano. Mandei o livro e disse: ‘Thiago, se você gostar, escreva algo pra mim. Se não gostar, tudo bem, mas me fala com sinceridade.’”.

“Ele respondeu com algo que me emocionou. ‘Roberto, não só gostei, como me identifiquei profundamente com tudo que está escrito aqui.’. A partir daí, ele escreveu um prefácio incrível, cheio de reflexões”, finaliza Roberto Cunha.

O lançamento oficial está previsto para setembro, e as projeções indicam a possibilidade de ultrapassar 1.000 exemplares vendidos já no primeiro mês, o que colocaria a obra no seleto grupo dos 5% mais vendidos do país em seu nicho.

Serviço: O livro ‘Mais Forte aos 40’, de Roberto Cunha já está em pré-venda na Amazon, Instagram @robertocunhaadv e www.maisforteaos40.com.br/venda/

Por Marcelo Rezende

