Hip-hop! Batalha Estadual de Rima MS 2024 acontece no próximo sábado em Campo Grande

A batida do hip-hop sul-mato-grossense vai pulsar mais forte no dia 19 de outubro, quando a Concha Acústica Helena Meireles se tornará o palco da disputa mais esperada do ano: o Duelo Estadual de MC’s. Com um histórico repleto de rimas afiadas e batalhas memoráveis, este evento promete revelar os talentos mais brilhantes do estado, que lutarão pelo título de campeão e a chance de representar Mato Grosso do Sul na maior batalha de rimas do Brasil.

Após intensas seletivas que contaram com a participação de 150 jovens de 11 municípios, apenas 16 finalistas se destacaram e conquistaram seu lugar na grande final. As seletivas para o Duelo Estadual de MC’s foram realizadas ao longo de três meses, passando por diversos municípios de Mato Grosso do Sul, como Dourados, Nova Andradina, Itaporã, Campo Grande, Aquidauana, Três Lagoas, Ladário, Corumbá, Maracaju, Ponta Porã e Costa Rica.

Ao todo, 16 finalistas foram classificados para a competição. Os MC’s que suas vagas na disputa são, em ordem de classificação: Miliagarantirão no, Kamui, Vidyzin, Vitin, Rude Reis, CBL, LICH, Gaxxpar, Uvinha, Adriel, AC, Michel, Corvalan, Kabraw, Zaack e Jota.

O Duelo não é apenas uma competição; é uma plataforma para que os jovens expressem suas vivências e desafios. Com uma diversidade de vozes, as batalhas refletem a realidade das comunidades e os problemas enfrentados, como a desigualdade e a falta de oportunidades. “A arte tem o poder de transformar e dar voz aos que muitas vezes são silenciados”, comenta CJ, diretor da equipe “Mosaico Hip-Hop” e campeão do Estadual 2022.

Além das rimas, o evento contará com uma feira criativa e gastronômica, que vai reunir expositores locais, promovendo o talento e a cultura da região. Um espaço kids também será oferecido, garantindo que famílias possam aproveitar a programação em conjunto.

O coletivo Suburbanas trará um lineup poderoso com artistas como Serena MC, Perséfone MC e DJ Lattyna, prometendo performances que vão incendiar a plateia. Além disso, grafiteiras como Erika Pedraza e Thais Maia farão uma Live Painting, colorindo ainda mais o ambiente e conectando arte e música.

“Me sinto representando as mulheres MC’s do estado, que tem vivência na rima e conhecimento prático para julgar uma batalha de rimas por já ter estado do ‘outro lado’ como MC competidora”, relatou a Serena MC que estará como jurada na competição.

Como funciona

O formato da competição será dinâmico e intenso. Cada MC terá 45 segundos para atacar e responder. O que começa atacando termina respondendo, e os que estão no meio atacarão e responderão em sequência. Segundo o apresentador CJ, essa estrutura configura uma verdadeira batalha de habilidades e criatividade.

“A estrutura das rimas será organizada em rounds. No primeiro round, cada MC traz a primeira entrada com oito versos, e as demais entradas serão de quatro versos.O sistema de sorteio também adiciona uma camada de imprevisibilidade: Os confrontos são sorteados fase a fase, então até o final não saberemos quem enfrentará quem”, explicou o apresentador CJ para a reportem.

CJ foi campeão estadual em 2022, jurado em 2023 e, em 2024, assume a organização do evento. A equipe se preocupa com o acesso e conforto dos MCs, oferecendo uma oportunidade única que representa o sonho de muitos.

Na competição do duelo estadual, critérios como flow, métrica, vocabulário e dicção são requisitos obrigatórios para um MC. No entanto, seu destaque depende fortemente de sua coerência, criatividade e autenticidade.

“O hip hop em Mato Grosso do Sul é uma fonte cultural forte e fértil, apesar do estado enfrentar padrões e estereótipos sobre o que é válido ou artístico. No pilar das batalhas, a evolução na última década é notável.

Atualmente, as organizações se comunicam a nível estadual, debatendo demandas e processos, e avançando rumo à formação de uma associação legítima e estruturada”, explicou CJ.

Júri

O corpo do júri técnico conta com grandes nomes do hip-hop, incluindo Pillz e Bagdá, que trarão sua experiência e conhecimento para avaliar as performances. Com uma expectativa de mais de 500 pessoas, a energia promete ser contagiante.

“Meu conselho é que os mc’s não sejam preconceituosos e clichês, que treinem para evitar vícios de linguagem e que sejam inovadores nas suas abordagens. Acredito que será de alto nível, muitos acontecimentos recentes rodeiam a cena do rap e assunto não faltará, basta que os MC’s saibam usar a seu favor e a favor da consciencialização da plateia”, declarou a júri Serena MC.

MS no Topo

O MC Milano trouxe o troféu para Mato Grosso do Sul em 2018 no Duelo Nacional, criando um impacto ensurdecedor. A comunidade underground do estado, que até então duvidava de uma evolução sem precisar se deslocar para as grandes metrópoles do eixo sudeste, começou a enxergar possibilidades de sonho.

O Duelo Nacional é o sonho de 90% dos MCs de batalha no Brasil. Mesmo sem acompanhar muitos vídeos, ele se inspirou na Família de Rua nos últimos 8 anos, o que o levou a conhecer os movimentos de hip hop em Mato Grosso do Sul. Essa experiência permitiu que jovens negros, periféricos e marginalizados tivessem sua expressão artística reconhecida em grandes palcos, com a devida produção”, concluiu CJ.

O Duelo Estadual de MC’s é mais do que um evento; é uma convocação para que todos façam parte de um momento histórico. “Se você não for, só você não vai!” é o chamado que ressoa entre os amantes do hip-hop. Com rimas que transcendem barreiras e uma celebração da cultura local, o dia 19 de outubro será, sem dúvida, uma data para ser lembrada. Prepare-se para uma tarde repleta de música, arte e, claro, muita rima!

Serviço

O Duelo Estadual de MC’s será na Concha Acústica Helena Meireles, Localizado no Parque das Nações Indígenas, a partir das 14h.

Por Amanda Ferreira

