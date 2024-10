Adolescentes internados em Uneis recebem mutirão de vacinação

Para aumentar a taxa de internos imunizados, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, entre os dias 14 e 18 de outubro, realizará a campanha de intensificação da vacinação nas UNEIs (Unidades Educacionais de Internação) do Estado.

Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas privativas e restritivas de liberdade receberão as vacinas previstas no PNI (Programa Nacional de Imunizações), conforme preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

As medidas socioeducativas, aplicadas a jovens em regime de internação e internação provisória, são de responsabilidade da SAS (Superintendência de Assistência Socioeducativa), vinculada à SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com nove unidades socioeducativas, distribuídas em cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. A ação de vacinação ocorrerá nesses locais.

Conforme a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a estratégia de vacinação será conduzida de maneira intersetorial, com a participação das equipes de Imunização Estadual e Municipal, da Gerência de Atenção à Saúde do Adolescente e da Superintendência de Medidas Socioeducativas Estadual e Municipal.

“O objetivo é garantir o acesso integral à saúde para os adolescentes internados, incluindo a oferta de vacinas como forma de proteção contra doenças imunopreveníveis”, afirma Ana Paula.

A coordenadora ainda destacou a importância de promover uma estratégia equitativa, que garanta o direito à saúde a todos os adolescentes privados de liberdade nas UNEIs. “Essa ação reforça a necessidade de ações inclusivas voltadas para essa população vulnerável”, ressaltou.

Ainda de acordo com a SES, serão aplicadas as vacinas de HPV, dupla adulto (difteria e tétano), influenza, dengue, raiva, hepatites, febre amarela e covid-19.

Por Thays Schneider