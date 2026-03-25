Ney Matogrosso recebe título de Doutor Honoris Causa na FestJuv 2026

Abertura oficial do Festival da Juventude 2026 acontece na quinta-feira (26) a partir das 19h30

A abertura do Festival da Juventude 2026 nesta quinta-feira (26), às 19h30, será marcada por um dos momentos mais simbólicos desta edição: a concessão do título de Doutor Honoris Causa a Ney Matogrosso, um dos maiores nomes da música popular brasileira. A cerimônia acontece na Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande, e integra a programação oficial do evento, que ocorre entre os dias 26 e 28 de março. A entrada para o evento é gratuita, aberta a todos os públicos e os ingressos poderão ser retirados presencialmente no Teatro Glauce Rocha a partir das 17h30.

Concedido por universidades a personalidades de destaque por suas contribuições excepcionais à cultura, à sociedade e ao pensamento contemporâneo, o título de Doutor Honoris Causa é a mais alta distinção honorífica acadêmica. Mais do que um reconhecimento formal, trata-se de uma celebração de trajetórias que transformam o mundo por meio da arte, do conhecimento e da ação pública .

No caso de Ney Matogrosso, a honraria reconhece uma vida dedicada à criação artística, à experimentação estética e à construção de uma obra que atravessa gerações. Nascido em Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul, o artista levou suas origens para o mundo e se consolidou como uma das figuras mais potentes e singulares da cultura brasileira.

Desde sua estreia nos anos 1970 como vocalista do grupo Secos & Molhados, Ney revolucionou a música e a cena brasileira com uma presença cênica marcante, performances ousadas e uma voz inconfundível. Em carreira solo, construiu um repertório amplo e diverso, transitando entre diferentes estilos e reafirmando sua liberdade artística ao longo de décadas.

Mais do que intérprete, Ney Matogrosso se tornou um símbolo de resistência, liberdade e reinvenção, rompendo padrões estéticos e comportamentais em diferentes momentos da história do país. Sua trajetória dialoga diretamente com temas como identidade, corpo, política e expressão, elementos que seguem centrais nas discussões contemporâneas.

A escolha de conceder o título durante o Festival da Juventude reforça o caráter simbólico do momento. Ao reconhecer um artista que desafiou convenções e expandiu os limites da arte brasileira, o festival estabelece uma ponte entre gerações, conectando a trajetória de Ney com os jovens que hoje também buscam afirmar suas vozes e linguagens.

A cerimônia seguirá o rito acadêmico tradicional, com sessão solene, leitura da resolução, entrega do diploma e discurso do homenageado, marcando oficialmente a outorga do título .

Realizar essa homenagem no contexto de um festival voltado à juventude amplia ainda mais seu significado. Ao mesmo tempo em que celebra uma carreira consagrada, o gesto aponta para o futuro: reconhece na juventude o mesmo potencial de criação, ruptura e transformação que marcou a trajetória de Ney Matogrosso.

Abertura segue com palestra-show e programação se estende por mais dois dias

Após a cerimônia, Ney Matogrosso retorna ao palco do Teatro Glauce Rocha em uma palestra-show, conduzida por Febraro de Oliveira e Isabê, aprofundando o diálogo entre sua trajetória artística e as novas gerações.

A programação desta quinta-feira (26) também conta com a abertura da Vila das Letras e o show da Orquestra Indígena com participação da MC Anarandá, no Palco Livre, na Praça da Juventude, em frente ao teatro, marcando o início de três dias de intensa circulação cultural dentro da universidade.

O Festival da Juventude segue na sexta-feira (27) e no sábado (28) com uma programação diversa que inclui oficinas formativas, palestras, espetáculos, mostras de cinema, debates, batalhas de rima, concurso de cosplay e concursos literários, atrações nacionais como Maria Homem, Geni Nuñez e o cantor Chico Chico, responsável pelo show de encerramento, além de artistas locais como Circo do mato, Teatro Imaginário Maracangalha, Jackeline Mourão, Cia Pisando Alto, Karla Coronel, entre outros. Confira a programação completa pelo site.

Ao longo dos três dias, a UFMS se transforma em um território de encontro, onde diferentes linguagens se cruzam e a juventude ocupa o espaço não apenas como público, mas como protagonista de suas próprias narrativas.

O Festival da Juventude é uma realização do Instituto Curumins em parceria com a UFMS e com o Ministério da Cultura, que efetiva convênio por meio de emenda destacada pelo deputado federal Vander Loubet, além do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Rouanet, Fundo Nacional de Cultura e Governo do Brasil. Tem o apoio da Secretaria de Estado da Cidadania, Subsecretaria da Juventude, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Secretaria de Estado da Educação, Fundação de Cultura, Educativa MS, Governo de MS, deputada federal Camila Jara e Águas Guariroba.

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