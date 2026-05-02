Motorista morre após capotamento em estrada rural de Paraíso das Águas

Vítima foi encontrada presa sob o veículo próximo à BR-060 na noite de sexta-feira

Elcione Martins Carvalho, de 35 anos, morreu após um acidente ocorrido no início da noite de sexta-feira (1º), na zona rural de Paraíso das Águas.

De acordo com o portal BNC Notícias, o veículo conduzido por ele seguia por uma estrada vicinal na região dos Pelizaro, perto do distrito de Bela Alvorada, quando saiu da pista e capotou. O local fica a cerca de 500 metros da BR-060, em um trecho conhecido como “Projeto Camas”.

O carro foi encontrado por um morador da região, que acionou o socorro. Quando as equipes chegaram, por volta das 18h30, o motorista estava preso sob o veículo e já sem vida.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram