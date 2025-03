Tchau Carnaval! Blocos retornam as ruas para despedida da folia

‘Enterro dos Ossos’ será na Esplanada Ferroviária, a partir das 14h deste sábado

O feriado de Carnaval passou, mas ainda há folia para acontecer em Campo Grande, com o famoso ‘Enterro dos Ossos’. Um dos blocos que sai nas ruas para encerrar a diversão é o Bloco Eita!, neste sábado (8), a partir das 16h, no Monumento Maria Fumaça, na esquina da rua Calógeras com a Avenida Mato Grosso. A energia fica por conta da Charanga do Eita! e atrações regionais para animar o público.

A programação deste ano conta com os DJs TGB e Gikka, garantindo a diversidade de ritmos, além da banda composta por Silveira, Karla Coronel e Dovalle, que

prometem um show recheado de brasilidades para não deixar ninguém parado.

No segundo ano de existência, o Bloco EITA! reafirma seu compromisso de ocupar as ruas e espaços públicos da cidade, promovendo encontros carnavalescos que misturam tradição e modernidade. Inspirado nos carnavais de rua da Bahia e de Pernambuco, o bloco aposta na charanga como elemento principal, uma banda

vibrante de sopro e percussão que conduz os foliões em um grande coro festivo. Criado pelos produtores Juliana Benitez, Aly Ladislau, Assis Goulart e Leo

Busanello, o Bloco EITA! busca fortalecer a cultura carnavalesca local e valorizar os artistas da região, proporcionando eventos acessíveis e cheios de identidade.

“O EITA! nasceu com o propósito de fortalecer o carnaval de rua em Campo Grande, trazendo uma proposta que valoriza os instrumentos de sopro e a percussão, aliados ao cortejo, algo ainda pouco explorado na cidade. Muito por luta dos blocos mais antigos junto ao poder público, o cenário hoje é maior e mais estruturado, e acreditamos que a tendência é crescer ainda mais”, explicou uma das produtoras, Juliana Benitez.

“Queremos que as pessoas se sintam pertencentes a essa festa e que a memória do carnaval local se fortaleça com essa experiência. Além disso, buscamos

incentivar a cena musical da cidade, dando espaço para músicos e artistas se apresentarem e se conectarem com o público”, destacou.

Conforme o produtor Aly Ladislau, é uma honra chegar ao segundo ano de realização do bloco. “Ter o nosso cantinho nessa festa bonita, ser lembrado no

Enterro dos Ossos, é gratificante. E queremos devolver esse carinho com muito respeito pela tradição carnavalesca e por quem constrói há décadas essa festividade no estado. Além de muita alegria, música e diversão, exercendo nosso Direito à cidade, à ocupação da rua e à alegria”, destacou para o jornal O Estado. “Essa presença na memória e agenda das pessoas nos traz uma grande responsabilidade e uma felicidade maior ainda. Estamos preparando tudo para entregar uma bonita festa para fechar o Carnaval da melhor forma”, complementa.

Já para a produtora Juliana Benitez, o diferencial do Bloco Eita! é a presença da Charanga, banda de música geralmente composta apenas por instrumentos de

sopro. “Ficamos felizes com esse crescimento e entendemos que o público respondeu bem à proposta que trouxemos desde o ano passado: um carnaval de rua, com forte presença de instrumentos de sopro e percussão. No primeiro ano, adaptamos o formato ao carnaval de Campo Grande e, neste ano, seguimos ajustando, mas deixando ainda mais claro que a charanga é nossa principal atração. Ainda estamos construindo esse conceito na cidade, mas sentimos que a resposta do público tem sido muito positiva, o que nos motiva a continuar fortalecendo essa identidade”.

Tem forró também!

O Bloco Forrozeiros MS tomará a rua Temistocles, na Esplanada Ferroviária, a partir das 17h, até a meia-noite. Na ocasião, o bloco é responsável por finalizar o

calendário da ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Campo Grande), formado por 10 blocos da cidade.

Este ano, o tema do bloco é #VemMariaIzabel, uma homenagem especial à filha dos fundadores do bloco, Tallita Canuto e Grilo (Rubens Aquino), que está prestes a chegar ao mundo. Com esse tema, o Bloco Forrozeiros MS reforça sua tradição de celebrar a vida, a música e a união da comunidade forrozeira.

A festa será embalada por apresentações de Gabriel Chiad, Banda Ipê de Serra, Dj Todi, Banda Flor de Pequi e Cia Apoema. Entre as convidadas especiais estão: Suy Cavalcante, Lyanne Mello, Sophia Fontana, Rachel Delvalle e Bruna Valente.

De acordo com Bruna, tocar no bloco no Dia Internacional da Mulher será ainda mais especial. “Para mim é uma honra participar do Bloco de Forrozeiros enquanto convidada do grupo Flor de Pequi, um movimento que agita campo grande e bota a galera para dançar, a

música brasileira é extremamente diversa e o forró faz parte de essência do Sertão. Nesta data tão especial que é dia 8 de março, uma data que faz referência a luta pelos direitos das mulheres, ainda há muito o que ser conquistado, mas acredito que esse movimento em

homenagem às mulheres trazem a importância da nossa união”, diz.

A cantora Lyanne Mello acompanha o bloco desde que foi criado e é sua primeira vez como convidada. “Ver a cena do forró crescendo em todo o nosso estado é incrível, minhas raízes são nordestinas, sou pernambucana, me criei ouvindo forró e fico muito feliz de ver esse

movimento cada vez maior. Vamos fazer uma festa linda, ainda mais bonita do que a do ano passado”, afirma.

Rachell Delvalle, que cantará com o grupo Flor de Pequi, garante que não vai faltar arrasta-pé. “Teremos a presença de incríveis vozes femininas de Campo Grande. É uma alegria ver as mulheres conquistando cada vez mais espaço no forró da nossa cidade! E

celebrar essa festa no Dia Internacional da Mulher torna tudo ainda mais especial, reforçando a força e o talento que temos na música e na vida. Vamos juntas fazer dessa noite um momento inesquecível”, finaliza.

O Bloco Forrozeiros MS convida todos os amantes do forró a participarem deste grande encontro, celebrando o Dia Internacional da Mulher com dança, alegria e muita música. A saída do bloco também marca o encerramento do Carnaval de rua da Capital.

Ainda no sábado, os foliões ainda poderão curtir o Bloco Quebra Ossos, realizado na Esplanada Ferroviária, na Rua General Melo, entre a Rua 14 de julho e Avenida Calógeras, das 16h às 23h. E no domingo a folia segue nos ‘45 do segundo tempo’ com o Bloco Techno na Rua, também no Monumento Maria Fumaça, das 13h às 21h.

