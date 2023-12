Programação natalina em Campo Grande nesta quarta-feira

Programação Natalina – Nesta quarta-feira (13) em Campo Grande haverá apresentações na Cidade do Natal e 14 de julho; Confira quais são:

14 de Julho

Na 14 de Julho a animação do New York Circus marca presença às 18h, seguido da Parada Natalina, às 19h e Quinteto de Jazz, às 20h.

Cidade do Natal

Na Cidade do natal, a partir das 18h, a população poderá conferir a apresentação do Grupo Teatral Chico Maria – Agetran, o Coral Maturidade UEMS às 19h, o Coral Remidos em Cristo as 16h40, seguido do Coral da Igreja Batista Memorial CG, às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. O local abre às 17h e fecha às 22h. A programação natalina segue até o dia 25 de dezembro na 14 de Julho e 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal.

