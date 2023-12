Após estragos da chuva, Rua do Seminário é interditada para reparos

Nesta quarta-feira (13) vai começar a obra de reestruturação do tubo armco na Rua do Seminário próximo à Associação Franciscanas Angelinas (Afrangel). Os reparos acontecem depois das fortes chuvas do final de novembro.

A via se encontra interditada para a segurança dos trabalhadores que estão fazendo o serviço e a população. Hoje (12) está sendo mobilizado do maquinário para o local da obra.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a previsão é de que o conserto seja concluído em 30 dias, caso não haja intercorrência por conta das chuvas.

A reestruturação do tubo só será efetuado após o desvio do curso da água do córrego Seminário for concluído. Segundo a secretaria municipal, o trabalho é delicado e complexo por conta do relevo do local.

No período de interdição, os usuários da Rua do Seminário devem utilizar a Rua Canaã para chegar à Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, via que liga entres outros bairros o Estrela do Sul e Nascente do Segredo ao centro da cidade.

