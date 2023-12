Projeto “Aquidança Aquidauana” irá transformar a cidade em palco de dança na próxima segunda

O projeto de dança “Aquidança Aquidauana” irá trazer para a cidade de Aquiadauana o espetáculo “É o Amor” com a participação da renomada meitre de ballet brasileira Adriana Assaf, o projeto liderado por Mayaara Martins, celebra o 15º aniversário da escola de dança da artista.

As apresentações, marcadas para os dias 18 e 19 em Aquidauana e 20 em Piraputanga, oferecem à comunidade uma experiência cultural e artística de alto nível. Um destaque do projeto foi a oficina “Imersão Ballet Clássico” ministrada por Adriana Assaf, proporcionando a mais de 70 bailarinos a oportunidade de aprimorar suas habilidades sob a orientação de uma das maiores referências do ballet no Brasil.

Mayara Martins destaca a importância de trazer projetos desse tipo para o interior: “Queríamos escoar esse tipo de projeto, que praticamente só acontece na Capital, trazer para o interior esses tipos de fomentos e ações.”

Adriana Assaf, feliz com o convite, ressalta o carinho pela cidade e o impacto positivo da iniciativa: “Eu já conhecia a Mayara, sei da batalha dela pela dança na cidade e tenho um carinho muito grande por ela. E claro, por também ter a oportunidade de levar meus ensinamentos a um lugar tão distante, que muitas vezes não tem tanta estrutura.”

A oficina abordou diversas turmas, cada uma nomeada após aves do Pantanal, como Ararinhas (infanto-juvenil), Garças (intermediário avançado) e Carcarás (para professores e arte-educadores). Essa escolha reflete a riqueza da fauna local e a conexão do projeto com a região.

Alunos elogiam a experiência, como a professora de Ballet Clássico, Karolayne Carvalho Silva Duarte, que descreveu como “horas de aprendizado com uma profissional que transmitia todo seu conhecimento e paixão pelo que faz”. O estudante José Roberto Amarilha Guerra também destaca a oportunidade única proporcionada pelo projeto.

O projeto continuará a transformar espaços públicos de Aquidauana em palcos, levando a magia da dança para todos os cantos da cidade. “Sairemos da caixa cênica, para toda comunidade assistir, é gratuito e não há limite de público. O pano de fundo serão os pontos turísticos, Aquidauana será nosso palco”, promete Mayara.