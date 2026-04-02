Programação: fiéis podem acompanhar encenação da Crucificação de Jesus em diversos bairros da Capital; confira

A Semana Santa, que teve início com a Missa de Domingo de Ramos, no dia 29, e terminará no Domingo de Páscoa, 5, em Campo Grande o período será de extensa programação em todas as igrejas católicas de Campo Grande, com celebrações, vigílias, procissões e missas especiais como de Lavapés.

Um dos momentos mais esperados pelos fiéis é a encenação da tradicional Paixão de Cristo, que deve ser encenada em diversas partes da cidade, de manhã ou pela tarde, dependendo da comunidade ou paróquia organizadora. Este momento relembra o Calvário de Jesus, da Via Sacra a Crucificação, momentos marcantes para a Igreja Católica.

Para auxiliar o fiel a se organizar para este momento, o jornal O Estado separou alguns dos principais destaques da programação católica em Campo Grande, incluindo alguns locais em que a Via Sacra será encenada.

Sexta-feira Santa

Celebrando 30 anos de fé, no dia 3 de abril, a partir das 8h, o Hospital São Julião celebra a tradicional Via Sacra e convida toda a população para acompanhar este momento de devoção, que será realizada dentro da própria instituição, localizada na Rua Lino Villacha, 1250.

Na Paróquia São Martinho, no bairro Pioneiros, a encenação será realizada pelo Grupo de Jovens Juel e acontece no Salão Paroquial, às 19h30. O momento é antecedido pela celebração da Sexta-feira Santa, que acontece às 15h. No domingo de Páscoa a Missa acontece às 19h30.

Já no período da tarde, os fiéis podem acompanhar a Via Sacra realizada pela Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Amambaí, ou na Paróquia Divino Espírito Santo, no Aero Rancho. Em ambos locais, a Via Sacra se inicia às 15h.

A Paixão de Cristo também será encenada na Capela São Luiz Orione, no Parque Novos Estados, a partir das 18h.

Celebrações na Capital

Além disso, a Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, na Vila Serradinho, terá celebrações com destaque para a Procissão do Encontro, na terça-feira (31), às 19h, a Missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira (2), às 19h30, a Celebração da Paixão, na sexta-feira (3), às 15h, e a Vigília Pascal, no sábado (4), às 19h. No Domingo de Páscoa (5), a programação se encerra com missas pela manhã e à noite.

Na Paróquia Universitária São João Bosco, na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), a programação será concentrada nos principais momentos do Tríduo Pascal. A Missa da Ceia do Senhor será celebrada na quinta-feira (2), às 18h30; a Celebração da Paixão do Senhor, na sexta-feira (3), às 15h; a Solenidade da Ressurreição, no sábado (4), às 18h30; e a missa de Domingo de Páscoa, no dia 5, também às 18h30.

No centro da Capital, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio terá uma das programações mais tradicionais da cidade, com Missa da Ceia do Senhor na quinta-feira (2), às 19h. Além disso, os fiéis ainda poderão participar da Vigília Pascal no sábado (4), às 19h, e missas de Páscoa no domingo (5), que será celebrada às 09h30, às 18h e às 19h30.

Na Paróquia São José, as celebrações, que começaram no sábado (28), com a Missa de Ramos, seguem durante toda a semana com programação especial. Entre os principais momentos estão a Ceia do Senhor, na quinta-feira (2), às 19h, a Celebração da Paixão, na sexta-feira (3), às 15h, e a Vigília Pascal, no sábado (4), às 19h. No Domingo de Páscoa (5), as missas serão realizadas ao longo do dia.

Já a Paróquia São Francisco de Assis – Matriz terá a Missa da Ceia do Senhor e vigília na quinta-feira (2), a Via-Sacra, a Celebração da Paixão e a Procissão do Senhor Morto na sexta-feira (3), além da Vigília Pascal, no sábado (4), às 18h, e das missas de Páscoa no domingo (5).

Os fiéis também poderão prestigiar a programação da Semana Santa organizada pelo Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Avenida Afonso Pena, 377, Bairro Amambaí. Lá, a programação inclui na quinta-feira (2) a Missa da Ceia do Senhor que acontece às 19h, logo após terá Adoração ao Santíssimo Sacramento, das 20h30 às 23h. E na Sexta-feira Santa a Adoração será das 5h30 às 15h

A Missa de Vigília Pascal será realizada no sábado (4), a partir das 19h e no Domingo de Páscoa a Missa será realizada nos seguintes horários: 7h, 10h, 16h, 18h e 20h. Além das missas, O Santuário ainda preparou uma Cantata de Páscoa, que será realizada às 19h.

Com programações espalhadas por diferentes regiões da cidade, a expectativa é de que milhares de fiéis participem das celebrações ao longo da semana, encerrando o período com a celebração da Ressurreição de Cristo no próximo domingo.

Por Geane Beserra e Ana Clara Julião

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram