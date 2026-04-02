Homem é agredido a pedradas durante bebedeira e consumo de entorpecentes, no Bairro Mário Covas

Na madrugada desta quinta-feira (02), um homem, que não teve suas informações divulgados ficou em estado grave após ser agredidos com pedradas durante bebedeira. O caso aconteceu no Bairro Mário Covas, em Campo Grande. O caso segue sob investigação e os autores estão sendo procurados.

Segundo informações iniciais, o crime teria ocorrido por volta das 4h40. No momento do crime, a vítima estava consumo bebidas alcoólicas e entorpecentes com mais três pessoas quando uma discussão começou. O motivo da briga ainda não foi divulgado.

Diante disso, a vítima começou a ser agredida pelas três pessoas com quem conversava anteriormente com golpes de pedra. Devido a gravidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado no local para prestar os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao hospital.

Os autores já foram identificados e estão sendo procurados pela policia. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, localizada no Bairro Tiradentes.