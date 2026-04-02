Assembleia Legislativa de MS terá sessões, reunião da CCJR e palestra sobre autismo na próxima semana

A agenda da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) para a segunda semana de abril, entre os dias 5 e 11, inclui sessões plenárias, reunião da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e uma palestra voltada à conscientização sobre o autismo. A sede do Legislativo estadual está localizada na Avenida Desembargador Nunes da Cunha, Bloco 9, no bairro Jardim Veraneio, dentro do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Palestra sobre autismo

Na segunda-feira (6), a partir das 10h, será realizada a Palestra de Conscientização sobre o Autismo, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O evento terá como palestrante Thiago dos Santos Ferraz, especialista em ABA (Análise do Comportamento Aplicada), formado pelo IBAC (Instituto Brasiliense de Análise de Comportamento) e mestre em Psicologia.

A atividade é promovida pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada estadual Mara Caseiro.

Reunião da CCJR

A CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) realiza reunião ordinária na quarta-feira, a partir das 8h, também no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O colegiado é responsável por analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das propostas apresentadas ou encaminhadas ao Legislativo estadual.

Atualmente, a comissão é presidida pelo deputado Caravina (PSDB).

Sessões plenárias

As sessões plenárias da semana ocorrerão na terça e quarta-feira, a partir das 9h. Durante as sessões, os parlamentares debatem temas de interesse da sociedade e votam projetos que podem se tornar leis estaduais.

Segundo a ALEMS, a agenda oficial pode sofrer alterações, com inclusão ou retirada de atividades. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa.

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