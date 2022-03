Programação especial celebra os 82 anos da Biblioteca Municipal de Campo Grande

Em comemoração aos 82 anos de existência, a Biblioteca Municipal Ana Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal, preparou uma programação especial para a população campo-grandense. O local é um dos mais antigos pontos históricos e culturais da Capital e reúne um vasto acervo que pode ser contemplado em meio a natureza.

A programação será iniciada na próxima terça-feira (8), às 8h, com a “Emilia Musical” realizada na escola Sesc (Serviço Social do Comércio). Em 15 de março, também às 8h, ocorrerá uma exposição e uma oficina cultural no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Piratininga.

No dia 25 de março, a programação encerra com o encontro de contadores de histórias, previsto para às 8h, na sede da Biblioteca Municipal.

Inicialmente chamada de Sociedade da Biblioteca de Campo Grande, o local foi fundado em novembro de 1932, pelo médico e beletrista Perí Alves Campos. A biblioteca surgiu da necessidade de disponibilizar e ampliar sua biblioteca particular, assim Perí Alves buscou doações de porta em porta até abri-la à comunidade campo-grandense com um acervo de 5 mil volumes.

Em 05 de março de 1940, o médico decidiu doar sua biblioteca para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, que por meio do decreto-lei n.29 foi denominada de “Biblioteca Pública Municipal”.

Serviço:

O Horto Florestal está localizado na R. Joel Dibo, 1 – Vila Carvalho, em Campo Grande.