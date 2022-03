Deputado Londres Machado anuncia desfiliação do PSD

O deputado Londres Machado deixará o PSD (Partido Social Democrático), e até já comunicou sobre sua saída ao presidente do partido, senador Nelsinho Trad. O parlamentar disse, na manhã de hoje (4), que o anúncio oficial será feito na sessão plenária da próxima terça-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Londres começou a conversar com outros partidos e está analisando os convites. Sua decisão será tomada até o dia 1º de abril, data em que a janela partidária – época de migração de filiação partidária sem perda de mandato – se fecha.

“Após uma conversa com Nelsinho Trad, informei a ele da minha decisão e expliquei as razões de me desfiliar do partido”, confirmou Londres. “Agradeci a forma como fui tratado e estou dialogando com outras siglas partidárias e meus colegas para decidir em qual partido vou me filiar”, frisou.

Currículo

Eleito com 20.782 votos para a atual legislatura, Londres Machado já presidiu a Assembleia de MS por 7 vezes, além de ter exercido outros cargos na mesa diretora ao longo dos mais de 40 anos na vida pública. O parlamentar participa do Legislativo Estadual desde a Assembleia Constituinte e está em seu 12º mandato, sendo 11 conquistados de forma consecutiva.