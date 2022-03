Defesa Civil alerta para temporais em 29 municípios de MS; Campo Grande não é incluso

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil disparou hoje (4) um alerta de tempestades, com duração até o final do dia, para os sul-mato-grossenses que residem em municípios das regiões sudoeste e leste do Estado.

São 29 municípios no alerta laranja, mas Campo Grande ficou de fora da lista, assim como outros municípios localizados na região central do mapa do Estado. Nessas áreas, os acumulados de chuva podem ser de até 100 mm/dia, e podem vir acompanhados de ventos fortes com intensidade entre 60-100 km/h e queda de granizo.

Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, exceto na região central, o Inmet avisa que também podem ocorrer chuvas com acumulados de até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40-60 km/h, e possível queda de granizo.

Municípios com alerta de tempestade

Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.