Programação da Cidade do Natal tem Frequência Zero e Parada Natalina neste domingo

A programação da Cidade do Natal deste domingo, 29 de dezembro, apresenta o grupo Frequência Zero às 19h30 e a Parada Natalina às 21h.

Promovida pela Prefeitura de Campo Grande, a Cidade do Natal, localizada na Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, oferece diversão e momentos de magia para toda a família, além de ser um ponto gastronômico com pratos variados e acessíveis.

A Parada Natalina, que já se tornou um destaque com a presença da Família Rena, promete encantar todo o público com interação e magia, trazendo o espírito natalino para a Cidade do Natal.

Além das atrações culturais, os visitantes também podem desfrutar de uma ampla variedade gastronômica na Praça de Alimentação, com pratos a partir de R$ 6. Restaurantes como Safari, Tomahawk, Chiquinho Sorvetes, Tera Sushi e outros garantem opções para todos os gostos.

As opções incluem cupim soleado com mandioca, picanha na chapa, batata frita, pastéis, comida japonesa, opções veganas e muito mais. Para quem prefere lanches, há burger tradicional, hot-dog, sanduíche Mercadão e pizzas individuais.

City Tour de Natal

O tradicional City Tour de Natal também faz parte da programação, com saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h, de 13 a 30 de dezembro (exceto nos dias 16, 18, 20, 21, 23 e 25, quando o tour será parte do Natal dos Bairros).

A Cidade do Natal funciona diariamente, das 17h30 às 22h30, até o dia 31 de dezembro, oferecendo ao público momentos inesquecíveis de diversão, cultura e sabor.

Programação dos próximos dias

A programação segue nos dias seguintes com apresentações culturais e a tradicional Parada Natalina, que será realizada sempre às 21h. Confira os destaques:

29/12 (domingo): Frequência Zero – 19h30

31/12 (terça-feira): Daran Junior – 20h30 / DJ BWM – 22h30.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.