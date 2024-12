Colônia de Férias do Grupo Casa esta com inscrições abertas com diversas atividades artísticas

Fora das telas de celular, programação terá oficinas de teatro e brincadeiras

A escola de teatro do Grupo Casa – Coletivo de Artistas está com inscrições abertas para sua Colônia de Férias, voltada para crianças de 5 a 12 anos. As atividades começam no dia 6 de janeiro e vão até o dia 31, ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, na sede do Grupo Casa. Ao todo, são oferecidas 20 vagas.

Durante as quatro semanas de colônia, o grupo de professores e artistas do local promoverá uma programação diversificada, com atividades nas áreas de teatro, música, artes plásticas – incluindo escultura com argila e pintura em aquarela -, além de brincadeiras de roda e jogos que estimulam a imaginação e a expressão corporal.

“As crianças podem participar de um único dia de atividades sem perder a continuidade de suas experiências. Cada jornada é pensada para ser completa, mas a criança tem a liberdade de continuar o que começou no dia anterior ou criar algo novo, conforme seu interesse”, explica a professora Beatriz Guardiano.

Com mais de 10 anos de experiência, a escola do Grupo Casa adota a metodologia Escuta da Criação, que estimula os alunos a desenvolverem suas habilidades criativas a partir de seus próprios desejos e imaginação. No contexto da Colônia de Férias, isso não será diferente. “No teatro, as crianças serão incentivadas a criar seus próprios personagens e, com o apoio do grupo, construirão histórias envolvendo esses personagens. Ao final, elas apresentarão suas criações para os colegas”, complementa Beatriz.

As atividades da Colônia de Férias foram organizadas em quatro momentos distintos ao longo do dia, cada um com um propósito específico. O primeiro momento é dedicado à introdução e recepção, onde as crianças são acolhidas de forma coletiva, criando um ambiente de integração e preparando todos para o restante das atividades. Em seguida, elas participam de atividades de criação, que podem ser realizadas individualmente ou em grupos pequenos, com o objetivo de estimular a criatividade e o pensamento livre.

O terceiro momento envolve brincadeiras que trabalham o desenvolvimento de grupos e relações, como “salva-vidas”, brincadeiras de roda, corda e amarelinha, sempre com o auxílio de cantigas que incentivam o brincar coletivo e a cooperação entre os participantes. Por fim, o dia é encerrado com atividades de despedida, onde as crianças têm a oportunidade de refletir sobre as experiências do dia, com um ato de despedida simbólico, que não envolve um simples “até amanhã”, mas um encerramento mais significativo para cada um.

Até o dia 31 de dezembro, a diária para participar das atividades é de R$ 75,00. Os pais podem optar por inscrever seus filhos para um único dia ou garantir a participação nas quatro semanas de programação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9144-0053.

Uma década de cultura e transformação

Em entrevista ao Jornal O Estado, a atriz, teatróloga, psicóloga e fundadora da Companhia Lígia Tristão Prieto,, relembra a trajetória do Grupo Casa, destacando a evolução do espaço cultural. “O que começou como a Casa da Poesia se transformou, ao longo do tempo, no Grupo Casa, um espaço multifacetado que agora acolhe diversas formas de expressão artística”, conta Lígia.

O Grupo Casa, localizado em Campo Grande, não é apenas um espaço dedicado ao teatro, mas também ao cinema, literatura e outras formas de arte. “Iniciamos com um foco na poesia, mas ao longo dos anos expandimos para atividades culturais diversas, incluindo oficinas de poesia e outras manifestações artísticas”, explica a fundadora.

Ao entrar no local, os visitantes são recebidos pelo vibrante grafite do artista Rafael Mareco, que decora os muros do jardim externo. Dentro do espaço, é possível encontrar os bastidores de um trabalho artístico em constante movimento: figurinos pendem em cabides, objetos cênicos aguardam sua vez de brilhar nos palcos e instrumentos musicais, além de equipamentos técnicos, preenchem os espaços, revelando a diversidade de expressões culturais do Grupo Casa.

Com um repertório de mais de 40 espetáculos teatrais, sendo mais de 30 voltados ao público infantil, o Grupo Casa tem sido uma referência em entretenimento e reflexão para a comunidade local. Ao longo dos últimos 10 anos, o grupo enfrentou desafios, especialmente durante a pandemia, momento em que a equipe foi renovada e novos rumos foram traçados. “Esse período foi crucial para reestruturarmos nossa missão e nossos objetivos, estabelecendo valores que ainda orientam nosso trabalho”, destaca Lígia, ressaltando que, atualmente, quem visita o Grupo Casa pode ver na parede da biblioteca os três quadrinhos que representam sua missão, visão e valores.

Para celebrar uma década de atuação, o Grupo Casa planeja continuar expandindo suas atividades, oferecendo formações inovadoras, produzindo espetáculos de alta qualidade e promovendo a arte como ferramenta de transformação social. Com sua sede consolidada, o grupo está pronto para mais 10 anos de inspiração, criatividade e impacto na cena cultural de Campo Grande e além.

A fundadora também destaca a importância de ampliar as oportunidades para mulheres e pessoas de diferentes origens no campo artístico. “Queremos abrir as portas para novas vozes e perspectivas, criando uma narrativa mais inclusiva na arte. Acreditamos que, ao promover a representatividade, podemos gerar uma expressão artística mais rica e autêntica, que reflita a diversidade humana”, finaliza Lígia.

Serviço: Para se inscrever na Colônia de Férias, os interessados devem preencher o formulário disponível no link que está na bio do instagram do Grupo Casa (https://forms.gle/j8tKXwbDojgiB1zu8). A escola está localizado na Rua Visconde de Taunay, 306, no bairro Amambai.

