ANTAQ abre consulta pública para concessão da Hidrovia do Rio Paraguai

A ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) deu início ao período de consulta pública para a concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, marcando um momento histórico como a primeira concessão hidroviária do Brasil. O processo estará aberto até o dia 23 de fevereiro de 2025, permitindo que cidadãos, empresas e entidades contribuam com sugestões para a modelagem do projeto.

A concessão abrange 600 km de extensão, incluindo trechos em Corumbá, Porto Murtinho e o Canal do Tamengo. Os investimentos iniciais, estimados em R$ 63,8 milhões, incluem dragagem, sinalização, sistemas de gestão de tráfego e melhorias estruturais, garantindo a trafegabilidade e segurança das embarcações durante o ano todo.

O diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery, destacou o impacto do projeto para o desenvolvimento logístico e sustentável do Brasil. Já o secretário Jaime Verruck ressaltou a importância da hidrovia como parte da rota bioceânica e para o escoamento de minérios.

Os interessados podem enviar contribuições pelo site da ANTAQ ou presencialmente nas unidades da Agência. O projeto reforça o compromisso do Governo Federal com a modernização da infraestrutura e a eficiência logística no país.

Por Roberta Martins

