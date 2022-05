Inverno e pets: saiba como proteger o seu animal do frio

Com as baixas temperaturas sendo registradas em todo o Brasil e Campo Grande sendo a capital mais fria do ano nesta quarta-feira (18), a população teve que tirar os casacos e as cobertas do guarda-roupa. Mas e os pets? Alguns animais podem se sentir menos incomodados com o frio mas, é preciso tomar cuidados com os animais de animação neste período.

Os animais idosos e filhotes são os mais suscetíveis ao tempo. No inverno os animais domésticos podem sofrer de gripe, traqueobronquite infecciosa canina (tosse dos canis) e outras enfermidades. Veja as dicas de como proteger o seu animal:

Banhos

No frio os banhos nos animais devem ser reduzidos ou evitados para que eles não sejam expostos a choque térmico e nem tenham a proteção natural da pele retirada. Se por algum motivo o banho não puder ser evitado a água deve ser morna e o animal deve ser muito bem seco para evitar a propagação de fungos por conta da pele úmida.

O animal só deve ser solto para a rua (mesmo que não seja o ideal) depois de 30 minutos. Há possibilidades de banho a seco e o mercado de produtos para pets já oferece produtos específicos para isso.

Gatos tradicionalmente não precisam de banhos. O ideal é a escovação para a retirada de pelos mortos e para proporcionar saúde ao pelo dos gatinhos.

Local para dormir

O tutor deve disponibilizar um local aquecido para que o animal consiga se proteger das baixas temperaturas, com cobertores e camas, longe da umidade e de ventos fortes.

Se o animal não tem o costume de dormir dentro de casa, a casinha deve estra em sentido oposto a correntes de ar frio e com cobertores e colchonetes. Essa dica também é valiosa para as pessoas que cuidam de animais de rua. Os animais no inverno tendem a dormir mais, filhotes em torno de 16 horas por dia e mais velhos 10horas.

Roupinhas

Vista seu pet! As roupinha podem ser uma boa opção para proteger os cachorros e gatos do frio. é importante se atentar ao tecido e ao material da roupa, pois alguns animais (e até humanos) podem desenvolver alergias a lã ou a tecidos sintéticos. O algodão soft pode provocar menos irritação.

Alimentação

No frio os animais precisam de mais calorias para se aquecerem mas é preciso cuidados para não exagerar na quantidade para não causar sobrepeso no pet.

No caso dos gatos, eles já são conhecidos por não serem fãs de tomar água, por isso é preciso oferecer potes com o liquido. Eles podem ficar espalhados pela casa e devem ser trocados mais de uma vez por dia.

Vacinação

A carteira de vacinação deve estar sempre em dia mas, é preciso atenção para a vacina da gripe, já que os animais ficam mais suscetíveis a doença por conta da circulação maior do vírus no inverno, e dos ambientes terem circulação de ar reduzida pelos ambientes fechados.