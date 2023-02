Dólar oscila nos R$ 5, após tom duro do Copom, e Bolsa cai

O dólar tem dia de forte queda nesta quinta-feira (2), oscilando próximo aos R$ 5, depois que o Banco Central decidiu na véspera manter a Selic (taxa básica de juros) em 13,75% ao ano. Às 13h25, o dólar à vista recuava 1,17%, sendo vendido a R$ 5.

O tom duro do órgão ao justificar sua decisão, alertando para a incerteza fiscal e a pressão inflacionária, foi lido por analistas como um sinal de que os juros não devem cair neste ano —tornando, assim, a moeda brasileira atraente para investidores estrangeiros.

O Ibovespa registra queda, operando abaixo dos 111 mil pontos, puxada por ações da Vale e Petrobras. Às 12h50 desta quinta, VALE3 caia 4.42% e PETR4 recuava 2.49%, pressionada pelo aumento no preço do querosene de aviação.

Já os bancos privados registram alta, impulsionados pela decisão do Copom. ITAU4 sobe acima de 0,60% e BBDC4, 0,55% no início desta tarde.

Sem detalhar o impacto do caso Americanas em seu balanço, o Santander confirmou nesta quinta a sua exposição na crise da varejista. No Ibovespa, as ações SANB11 oscilam em alta. Acesse também: Pesquisa levanta preços de combustíveis na saída para Rochedo e Três Barras

Com informações da Folhapress, por Ana Paulo Branco