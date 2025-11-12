Produtoras de MS lançam Culturae Talk em São Paulo com foco em inovação e troca cultural

Primeira edição do evento reunirá jovens, artistas, escritores em palestras, oficinas e apresentações

Duas produtoras culturais que atuam no Estado estão à frente do Culturae Talk, evento gratuito que une palestras, oficinas e apresentações artísticas em um mesmo espaço. O projeto, idealizado por Alexya Sanches e Gabriela Pache, nasceu da vontade de aproximar pessoas e transformar a cultura em experiência de vida, valorizando a curiosidade, a criatividade e o pertencimento.

A iniciativa surgiu a partir de um podcast sobre cultura produzido em Mato Grosso do Sul, onde as duas começaram a conversar com artistas e lideranças políticas locais. A experiência despertou o interesse em compreender mais a fundo o cenário cultural do Estado e levou à criação de uma empresa proponente de projetos via leis de incentivo.

“O Culturae nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós juntas começamos a fazer um podcast sobre cultura, conversar com artistas e líderes políticos e entender como a cultura funcionava aqui no Estado”, explicou Gabriela Pache. “A Alexya decidiu que dava para a gente começar a se enquadrar em alguns projetos de leis de incentivo, até para viabilizar nossos projetos. Então, a nossa empresa se tornou proponente cultural.”

A primeira edição do Culturae Talk acontece no dia 24 de março, na Universidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. A programação contará com palestras, oficinas de grafite e apresentações de artistas convidados, reunindo cerca de 250 participantes em um dia de atividades.

“O Culturae Talk vai ajudar a falar com o público jovem, explicar como se tornar artista e inspirar novos talentos”, afirmou Alexya Sanches, coordenadora-geral do projeto. Entre os convidados está o escritor e velejador Beto Pandiani, conhecido por suas expedições registradas em documentários exibidos na TV, além da artista indígena Regiane Martins, da Aldeia Argola, que encerrará o evento com uma apresentação musical.

O evento também terá a participação de um DJ sul-mato-grossense com deficiência visual, que se apresentará nos intervalos das palestras. Segundo as organizadoras, a escolha da universidade se deu por seu vínculo com escolas que atendem alunos entre 14 e 18 anos, faixa etária próxima ao público que o Culturae Talk pretende alcançar.

“Queremos levar artistas daqui do Estado para ganhar visibilidade fora. É um evento que fala de cultura de forma ampla”, destacou Gabriela Pache.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Culturae.

