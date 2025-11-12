Formandos do projeto Pronto Pro Trabalho recebem certificados na próxima semana

Primeira turma reúne 449 trabalhadores qualificados em parceria entre a Câmara Municipal e o Senai/Fiems; programa deve alcançar 1,5 mil pessoas até o fim do ano

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, na próxima quarta-feira (19), às 19h, a cerimônia de entrega dos certificados aos primeiros formandos do projeto Pronto Pro Trabalho, criado em parceria com o Senai/Fiems. São 449 trabalhadores que concluíram cursos gratuitos nas áreas de panificação e confeitaria, segurança alimentar, logística, refrigeração, manutenção e marcenaria.

Lançado em junho deste ano, o programa tem o objetivo de preparar campo-grandenses para o mercado de trabalho, oferecendo qualificação prática e direcionada às demandas das empresas locais. Desde o início, o projeto despertou grande interesse: entre julho e novembro, foram formadas 35 turmas, com alunos de 16 a 78 anos. Muitos já conseguiram emprego com a nova formação.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Neto (Papy), destacou que o projeto representa uma ação concreta do Legislativo em benefício da população.

“O Pronto Pro Trabalho nasceu do propósito de sair do campo do discurso e gerar impacto real na vida das pessoas. A Câmara tem o papel de legislar e fiscalizar, mas também de promover oportunidades. Ao qualificar trabalhadores, estamos contribuindo para que cheguem ao mercado mais preparados, com chances de crescimento e com reflexos diretos na qualidade dos serviços prestados em Campo Grande”, afirmou Papy.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, reforçou o compromisso da instituição com a inserção dos formandos no mercado de trabalho.

“A gente vai encaminhar para as vagas da Funtrab, da Funsat ou para as indústrias dentro do Senai e da Fiems, já encaminhando para a entrevista de emprego. Estamos com essa estratégia para tentar suprir a necessidade do preenchimento das vagas de mão de obra”, explicou.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, também destacou, no lançamento do programa, a importância da iniciativa diante do chamado “apagão de mão de obra” que atinge o setor produtivo.

“Hoje temos milhares de vagas abertas e dificuldade em preencher essas posições por falta de qualificação. Por isso, estamos trabalhando com parcerias em projetos como o Pronto Pro Trabalho”, afirmou Longen.

A panificação e confeitaria foi a área mais procurada, com turmas especiais dedicadas à produção de sobremesas natalinas, panetones e chocotones voltados para a venda neste fim de ano.

Com o avanço do programa, novas turmas estão sendo organizadas em diversas áreas profissionais, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo a economia local. Interessados podem se inscrever pelo site.

