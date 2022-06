Gases, constipação e até vômitos após se alimentar podem indicar que o pet sofre de um problema digestivo que, apesar de frequente entre os cães, não deve fazer parte da rotina dele. Entenda o que os motiva, como evitá- -los e solucioná-los.

Soltar muitos gases – O excesso de gases pode ser uma grande dificuldade para os pets e também para quem convive com eles. O problema pode estar associado ao tipo de alimentação fornecido, já que certos alimentos geram mais gases em alguns cachorros, além de outros que são inadequados para o seu consumo.

O excesso de gases ocorre por uma alteração na microbiota intestinal (flora intestinal). Os alimentos com muita fibra solúvel, por exemplo, podem aumentar a fermentação pelas bactérias presentes na microbiota, que acaba gerando gases.

Por isso é importante procurar a orientação de um veterinário para oferecer uma dieta com alta digestibilidade para o pet e evitar o aparecimento do problema.

Constipação – A “prisão de ventre”, que ocorre por retenção das fezes ou dificuldade na evacuação, pode ser causada por alterações no intestino grosso, como a colite (inflamação do cólon, um segmento do intestino grosso).

O sintoma também pode estar associado ao tipo de alimentação, como quando são oferecidos nutrientes com muita matéria mineral, que ressecam as fezes, ou em razão da desidratação do cão. A falta de água impede a formação adequada das fezes, por isso a ingestão de água é um dos fatores que podem ajudar o animal a melhorar.

Diarreia – Em contrapartida, a diarreia é um dos sinais clínicos mais comuns nos cães e pode ser causada por uma série de doenças (parvovirose, doença inflamatória intestinal, verminoses, entre várias outras).

A troca repentina de alimentos também pode gerar esse sintoma e seu tratamento varia. Em casos de diarreias persistentes, é preciso buscar orientação de um médico-veterinário.

Vomitar após comer – O vômito após comer é chamado de regurgitação. Uma das causas é quando o animal come muito rapidamente.

Isso pode ser solucionado utilizando comedouros específicos que levam a uma ingestão mais lenta do alimento. Outra causa pode ser a realização de exercícios físicos após a refeição.

No entanto, isso tudo pode ser resolvido com a mudança da rotina do pet. Causas mais graves são as doenças do trato gastrointestinal, doença renal crônica, megaesôfago (quando o animal perde o movimento feito pelas contrações musculares do esôfago, para que o alimento chegue ao estômago).

Assim, como no caso da diarreia, vômitos persistentes devem ser acompanhados por um profissional. (Fonte: Botica Pets)

Leia mais na edição impressa do Jornal O Estado MS clicando AQUI

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.