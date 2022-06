O cão pode ser companheiro do homem até na hora de praticar exercícios, mas você sabe como cuidar do cão atleta? Sim, a atividade física é importante também para os peludos e faz parte dos cuidados que todo dono deve oferecer para proporcionar uma vida mais saudável aos animais.

A caminhada e a corrida são os esportes mais comuns para se fazer ao lado do pet. Entretanto, há quem leve o peludão para surfar, praticar o agility (percurso de obstáculos com o qual o cão deve interagir com saltos altos, túneis, etc.), andar de skate, rafting, stand- -up paddle e muito mais.

Em quaisquer situações, a prática de esportes requer atenção para que a saúde e resistência do animal não sejam prejudicadas. Afinal, como é possível saber se o cão está realmente saudável para os desafios?

Leia mais na edição impressa do Jornal O Estado MS clicando AQUI

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.