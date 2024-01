Pintor é executado com dois tiros no rosto dentro de residência em Rio Brilhante

O pintor Fernando dos Santos Toro, 43, foi executado com dois disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira (11), em uma residência do bairro Vila Fátima, em Rio Brilhante – cerca de 163 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Rio Brilhante em Tempo Real, foi constatado que Fernando foi atingido com um tiro no rosto, na altura do olho esquerdo e outro na parte de trás cabeça, morrendo praticamente sentado em um sofá.

Além disso, um terceiro disparo teria sido efetuado, mas não atingiu a vítima. O morador do imóvel também estava no momento do crime, mas não foi ferido.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local depois que vizinhos ouviram barulho de tiro e acionaram 190. Quando a guarnição chegou, a vítima já estava morta.

A Polícia Civil e a perícia técnica de Dourados estiveram no local realizando os procedimentos. O corpo foi recolhido para ser encaminhado ao IMOL de Dourados.

De acordo com informações, a vítima era natural de Rio Brilhante, morou em São Paulo por algum tempo e recentemente havia retornado.