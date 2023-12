Curto-circuito provoca incêndio em carreta e carga de papelão fica destruída

Uma carreta pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (14), na avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas, município a 334 quilômetros de Campo Grande. O veículo carregava carga de papelão, que ficou destruído com o fogo.

Conforme informações do portal JP News, a carga teria saído de Campo Grande e iria até Garulhos, em São Paulo. No cruzamento com a Ranulpho Marques Leal, com a avenida Capitão Olyntho Mancini, região da BR-262, um motorista de outro veículo que seguia na mesma pista que a carreta, percebeu o fogo.

Após aproximadamente 300 metros, o motorista da carreta estacionou o veículo no cruzamento da avenida Ranulpho Marques Leal, com a rua David de Alexandria, momento em que o fogo aumentou rapidamente, indo em direção à carga.

Moradores auxiliaram com extintores de incêndio até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros, na tentativa de salvar um pouco da carga do caminhão. Parte dos itens foram puxados para fora do baú e despejadas no solo, até o momento da chegada dos Bombeiros para o início do combate ao fogo.

A carga destruída ficou esparramada às margens da avenida Ranulpho Marques Leal. A suspeita é que o incêndio tenha começado devido a um curto-circuito na trava eletrônica da porta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros.