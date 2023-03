O Bando do Velho Jack faz show na Clan Bier e homenageia Lynyrd Skynyrd

A apresentação abre as comemorações de 28 anos, da banda de MS

A banda O Bando do Velho Jack comemora 28 anos em 2023 e, para celebrar quase três décadas de trajetória, vem se preparando para uma série de shows e eventos especiais. A primeira apresentação desse ciclo será realizada neste sábado (18), a partir das 17h30, na Clan Bier, em Campo Grande.

Conforme Rodrigo Tozzette, vocalista e guitarrista, o retorno do Bando do Velho Jack ao palco da Clan Bier é aguardado com muita animação pelos músicos. “Estamos ansiosos para essa apresentação, pois nosso último show no local aconteceu há três anos. O Bando gosta muito de se apresentar na Clan e com certeza vai ser divertido.”

Ainda de acordo com Tozzette, canções autorais, como “Gasolina” e “Palavras Erradas”, além de clássicos da música regional, a exemplo de “Trem do Pantanal”, “Cavaleiro da Lua” e “Comitiva Esperança”, estarão no repertório.

“Também faremos uma homenagem ao guitarrista Gary Rossington, membro fundador da banda Lynyrd Skynyrd, que fez sua passagem no dia 5 de março. Um cara muito importante para o universo do rock, em geral”.

História

Desde sua fundação, em 1995, o Bando do Velho Jack vem movimentando o público com suas apresentações enérgicas e memoráveis, marcadas pela paixão e dedicação à música. Com cinco álbuns em discografia e vários hits consagrados, o Bando é reconhecido como um dos mais influentes e importantes grupos da cena musical sul-matogrossense. Além de Rodrigo Tozzette, integram a banda: Marcos Yallouz (baixo), Fábio “Corvo” Terra

(guitarra) e Alex “Fralda” Cavalheri (teclados).

SERVIÇO:

A Clan Bier abre às 17h30, estando o show do Bando do Velho Jack programado para 21h. Antes disso, às 19h, a banda On The Road, formada pelos músicos Rafael Barros (vocal e baixo), Alex Kundera (bateria) e Edu Gimenez (guitarra), se apresenta com seu rock clássico internacional. Os ingressos antecipados podem ser comprados a R$ 40,00, no site www.velhojackproducoes.com. br, já na hora serão vendidos por R$ 50,00. A Clan Bier está localizada na rua Dr. Zerbini, 464, bairro Chácara Cachoeira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99156-4363, com Adriano.