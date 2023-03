Prefeitura leva curta-metragem para as mulheres

No mês que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, moradores da Capital poderão ver o curta-metragem “A Fórmula”, exibido seguido de debate com o público a respeito da violência contra a mulher.

A exibição é uma iniciativa da prefeitura da Capital e acontece nesta terça-feira (14), a partir das 19 horas, no espaço do CRAS Zé Pereira, localizado na rua Itaporanga, 107, no Bairro Zé Pereira.

O filme, uma produção da Filmadelas Produtora, assinado por Nadja Mitidiero e com roteiro de Cláudia Roberta, conta a estória de Lelê, uma menina que gostava de brincar em seu pequeno laboratório e que, um dia, decide inventar uma fórmula de invisibilidade. A menina se questiona se a fórmula conseguiria proteger sua mãe da violência antes que fosse tarde demais.

Serviço:

Quinta-feira (16), às 15h, na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, ao semiaberto feminino da capital

Segunda-feira (20), ao distrito de Anhanduí

Terça-feira (21), às 19h, na sede da subprefeitura

Quarta-feira (29) no Instituto Penal Feminino Irma Zorzi

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.