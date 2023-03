Em cartaz há 28 anos, peça ‘Hermanoteu na Terra de Godah’ mantém-se sempre atual

Desde 1995 em cartaz, “Hermanoteu na Terra de Godah” é o espetáculo mais conhecido da “Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo”. A apresentação do fim de semana, em Campo Grande, teve sessões extras no sábado (11) e no domingo (12), no teatro Glauce Rocha, sendo mais uma promoção de Sparta Produções, mostrou que a peça continua em alta e com textos que trazem sátiras bem atualizadas, como a cena do personagem bíblico Hermanoteu (interpretado por Ricardo Pipo), que, durante a viagem para libertar a Terra de Godah, é ludibriado e perde as moedas, levando-o a lamentar, como o episódio das joias apreendidas da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pela Receita Federal.

O forte da peça é o elenco formado por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues que, nos 80 minutos de apresentação, não deixa cair o humor. Quem interpreta Deus é nada mais nada menos que Chico Anysio, que “empresta” sua voz ao espetáculo, participando no encerramento, como uma forma de homenagem ao saudoso comediante. A inteligência dos atores, de improvisar os textos e incluir fatos regionais, aproxima o público, transformando fatos sem destaques em piadas, como o trecho ruim da BR-158 que liga a Três Lagoas a Bataguassu, a questão do tráfico no bairro Nhanha, a desmotivação de acompanhar o Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol, dentre outros assuntos.

Há diversas brincadeiras entre os atores. Durante a apresentação, incentivada pelo elenco, a plateia puxou o coro de volta “Jajá”, personagem de Welder Rodrigues Bonfim, do antigo “Zorra Total”. O “Jajá” é um show à parte pelas caretas e bom humor. Outro que se destaca é Adriano Siri, o ator mostra talento na interpretação, não tropeça no texto e faz acreditar que tudo não passa de uma diversão.

Companhia nasceu em Brasília

“Hermanoteu na Terra de Godah” é um dos espetáculos que marcaram a história do humor brasileiro. A “Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo” é um grupo teatral brasileiro da cidade de Brasília. Tem no elenco Jovane Mendes Nunes, que trabalhou na rede Globo como ator e redator. Foi um dos editores de “Zorra Total” e fez um quadro de grande sucesso, “Zeca Pimenteira”. Victor Machado Leal, que faz sucesso como redator e ator. Sua carreira ficou marcada por ser um dos criadores do “Sai de Baixo”. E Adriane Nunes, a única atriz mulher, casada com o ator Adriano Siri, fez enorme sucesso no “Zorra Total”, da rede Globo, e “Treme-Treme”, no Multishow. A “Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo” já percorreu o país inteiro diversas vezes, com seu repertório autoral, e já esteve em Portugal e nos EUA, lançou três DVDs de grande repercussão (um deles gravado em Nova Iorque). O sucesso da peça virou filme, em 2022, que pode ser assistido nas principais plataformas de streaming.

Show de Fábio Rabin

A Sparta Produções prepara, como próxima atração, o show de Fábio Rabin. Será realizado em Campo Grande, no dia 9 de abril, no teatro Dom Bosco. Os ingressos variam por setor, de R$ 80 a 100 (inteira), há meia- -entrada. As vendas são on-line, pelo site: www.spartaproducoes. com.br.

“Muita Treta” é o nome do sexto show de comédia stand up de Fábio Rabin. O que antes já estava “Embaçado”, agora se tornou pior. Até 2020, a vida estava nos trilhos e a carreira ia muito bem, até que dois fatos fizeram a vida virar de cabeça pra baixo: a descoberta terrível de uma doença em sua esposa e uma pandemia mundial. Fatores que, combinados, poderiam destruir a vida, mas, neste caso, se tornaram exemplo de luta, superação e, claro, novas piadas.

