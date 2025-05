Açougue de supermercado é interditado por armazenar carne imprópria para consumo em Três Lagoas

No local, operação descobriu equipamentos de refrigeração danificados, ausência de câmaras frias e carnes impróprias expostas no balcão para venda

Na tarde da última sexta-feira (9), um açougue de um supermercado foi interditado na cidade de Três Lagoas. O estebelecimento fica localizado na Rua Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde.

A operação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia, repassada a Terceira Delegacia de Três Lagoas, informando que o estabelecimento estaria comercializando carne bovina sem nota fiscal.

Uma equipe da Polícia Civil, acompanhada por fiscais da Vigilância Sanitária, se deslocou até o local para averiguar a procedência da denúncia. Durante a fiscalização, os responsáveis pelo açougue apresentaram notas fiscais das carnes à venda, o que afastou, inicialmente, a suspeita de irregularidade fiscal.

No entanto, a inspeção sanitária constatou diversas infrações relacionadas ao armazenamento e à conservação das carnes.Foram encontradas carnes impróprias para o consumo expostas no balcão, além de equipamentos de refrigeração danificados e a ausência de câmaras frias adequadas. Também foi verificado que as linguiças comercializadas no local eram produzidas com carnes impróprias para o consumo, configurando risco à saúde pública.

A Perícia Técnica esteve presente no local, auxiliando na apuração dos fatos. As carnes impróprias foram apreendidas pela Vigilância Sanitária, que deu a destinação adequada ao material contaminado.

O açougue foi interditado imediatamente. Um homem, identificado como o proprietário do supermercado, foi preso em flagrante. O caso segue em investigação e o responsável responderá pelo crime que trata dos crimes contra as relações de consumo, punindo quem vender, expuser à venda ou entregar mercadoria em condições impróprias ao consumo.

As autoridades alertam sobre a importância do cumprimento rigoroso das normas sanitárias por parte de estabelecimentos que comercializam alimentos. O desrespeito a essas regras compromete a saúde da população e configura crime, sujeito à responsabilização criminal, administrativa e civil.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Terceira Delegacia de Três Lagoas e da Seção de Investigação Geral (SIG) de Três Lagoas, e da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.