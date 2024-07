Bandidos que roubavam apartamentos de luxo em MS são presos em São Paulo

Os criminosos também realizavam assaltos em Barretos, Leme, Marília e Bauru, Recife e Maceió

A Policia da capital Paulista prendeu uma quadrilha especializada que fazia furtos em apartamentos de luxo em cidades do interior de São Paulo e em municípios dos estados do Mato Grosso do Sul (MS), Pernambuco (PE) e Alagoas (AL). De acordo com a investigação, os assaltantes utilizavam as redes sociais para escolherem quem seriam as vítimas, devido ao fato delas postarem a vida de luxo que tinham.

Além desses bandidos, outros dois comparsas que integravam a quadrilha estão presos há cerca de um mês em Alagoas, acusados de roubos a residências em Maceió. Além de dinheiro, a quadrilha roubava jóias, peças de ouro, relógios, óculos, bolsas e tênis de marcas importadas. Parte dos bens foi recuperado pela polícia em São Paulo na Operação Lógos.

Segundo a polícia, após os bandidos decidirem quem seriam as vítimas que teriam os imóveis invadidos, eles faziam um levantamento de dados pessoais delas: salários, quais automóveis possuíam, enquanto outro criminoso era responsável por conseguir o contato das vítimas. Os autores dos crimes possuíam uma central telefônica clandestina que usavam para forjarem serviços de marketing e monitorarem quando as vítimas estariam na residência, pois o objetivo eram eles invadirem o imóvel sem nenhum morador dentro.

