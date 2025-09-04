Praça vira palco com espetáculo ‘Gran FinaLLe’ da Cia Pisando Alto

Apresentação circense será realizada no Parque dos Novos Estados, de forma gratuita

Neste sábado (6), a partir das 19h, a Praça do Leão, no Parque Novos Estados, vira palco para muita arte e cultura com a Cia Pisando Alto e o projeto ‘Minha Praça é um Circo’ e apresentação do espetáculo ‘Gran FinaLLe’, de forma gratuita.

O projeto nasceu a partir de apresentações anteriores realizadas pela Cia no início deste ano na praça, com uma boa repercussão, conforme uma das idealizadoras da companhia, Fran Corona.

“Apresentamos o espetáculo circense ‘Fragmentada’ na praça, por meio de um projeto, e a resposta do público foi extremamente positiva. A receptividade e o engajamento da comunidade demonstraram o potencial transformador da arte circense nesse território, gerando um forte pedido por mais atividades culturais no local. Nas apresentações, os participantes (jovens, crianças, adultos e idosos) ressaltaram que nunca haviam recebido apresentações circenses e de espetáculos naquele local e, muitos destes, relataram que nunca haviam assistido a um espetáculo artístico”

O projeto recebe o incentivo da Prefeitura de Campo Grande, Fundac (Fundação Municipal de Cultura) e Governo Federal, por meio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de Fomento à Cultura.

Cultura acessível

Democratizar o acesso à cultura, fortalecer o vínculo da população com a arte circense e valorizar os espaços públicos como locais de encontro, convivência e aproveitamento artístico

“Com ‘Minha Praça é um Circo’, reafirmamos nosso compromisso com a formação de público, o fortalecimento da cultura local e a ocupação artística dos espaços públicos, atendendo a uma demanda real da população dos bairros Novos Estados, Estrela Dalva, Coronel Antonino e região”, destaca Moreno Mourão, também idealizador da companhia.

Para a idealizadora, um evento cultural desse tipo, realizado em uma praça de bairro, provoca a sensação de pertencimento em seus moradores. “A gente vê os nossos vizinhos, conversa com as pessoas que moram próximas, no meio do bairro, porque a cada dia é mais difícil as pessoas saírem de casa, ainda mais assim no próprio bairro. Então, quando saem, às vezes, vão a um shopping, a um cinema, a um show, onde não conseguem encontrar a própria comunidade. Essas ações culturais que acontecem no bairro são um momento em que a gente consegue reconhecer o nosso bairro, o espaço público, zelar por ele e também conhecer as pessoas que moram perto da gente”, disse Fran.

Programação

Ao todo serão quatro apresentações circenses abertas ao público, de setembro a dezembro de 2025 (sendo uma apresentação no primeiro sábado de cada mês). As apresentações serão finalizadas com uma roda de conversa sobre o espetáculo apresentado, como forma de ampliar a fruição artística e aproximar público e artistas.

A programação contará com dois espetáculos do repertório da Cia Pisando Alto: ‘Gran FinaLLe’ (em 06 de setembro) e ‘Fragmentada’ (em 04 de outubro). Além do espetáculo ‘Em busca do Japuka’, com a trupe Japuka de Dourados (em 01 de novembro) e, ‘Farofa com Pequi’ (em 06 de dezembro) da Cia Pisando Alto com artistas convidados.

“A roda de conversa no final, é para aproximar o público dos artistas, para auxiliar na fruição, tirar dúvidas e também humanizar, porque às vezes a pessoa acha que o artista é algo inacessível, que a arte é algo inacessível”, destaca a idealizadora. Além de promover esse encontro, os diálogos ajudam a identificar novas possibilidades de atuação. “A partir dessas conversas também vamos vendo quais são as demandas da comunidade e que cabem junto do nosso trabalho. Futuramente pode ter oficina para as crianças, para adultos, atividades na praça. Tudo isso nasce das necessidades levantadas pelo próprio público”, completam.

Sinopse

Um casal de velhinhos alegres, ativos, engraçados. Ela tem ‘memória de elefante’. Ele esqueceu até que é esquecido. Ela tem o pé na realidade, ele vive no ‘mundo da lua’. São coloridos e cuidadosos, e estão aguardando os filhos, para apresentar um grande espetáculo de circo! Esse é o início do espetáculo ‘Gran FinaLLe’, que busca por meio de técnicas circenses compartilhar um pouco da história de artistas de circo, como acontecia a vida nos bastidores, revisitando os percalços da vida cotidiana de um espetáculo, o envelhecer e todos os conflitos gerados emocional, social e profissionalmente.

“Sonhando com o passado brilhante ou com uma realidade que não existe, mas sempre sonhando, e esperando seus filhos e netos que ninguém sabe se realmente vêm, tudo abordado de maneira leve e divertida, trazendo o riso como forma de reflexão. A gente traz essa intenção de rir com as pessoas que estão apresentando com a gente, que elas riam junto das situações que colocamos em cena”, diz Fran.

A memória e a reflexão surgem de forma natural, já que a narrativa é construída a partir das histórias de quem viveu o circo. “Então, a memória já está toda imbuída, e a reflexão é isso: você vê as pessoas apresentando, que seriam pessoas idosas. Então, há também a valorização desses artistas, a valorização da memória e a valorização da pessoa idosa”, complementa.

O projeto contará com intérprete de Libras em todas as apresentações e rodas de conversa, garantindo a inclusão das pessoas nas atividades culturais. A praça do Leão, local das ações, já dispõe de rampas de acesso, piso tátil e assentos de concreto, elementos fundamentais para a mobilidade com segurança e autonomia. Além disso, serão disponibilizadas cadeiras para grupos prioritários.

Cia Pisando Alto

A Cia Pisando Alto foi fundada em 2019 pelos artistas e produtores Fran Corona e Moreno Mourão, que pesquisam e trabalham juntos com o circo desde 2012. Ambos se formaram no Curso Técnico em Artes Circenses da Escola Basileu França, em Goiânia–GO, onde também realizaram diversas especializações na área. A companhia se apresenta em espaços abertos e não convencionais, unindo circo e teatro por meio de técnicas como malabarismo, acrobacias, portagem, perna de pau, números aéreos e equilibrismo.

Serviço: O projeto ‘Minha Praça é um Circo’, da Cia Pisando Alto, estreia neste sábado (06), às 19 horas, com a apresentação gratuita do espetáculo circense ‘Gran FinaLLe’, na praça do Leão (rua Marquês de Leão, esquina com a rua Tabaúna, no parque Novos Estados). Mais informações pelo telefone/WhatsApp (67) 99169-0788 e pelo Instagram do grupo @pisando.alto.

Por Carolina Rampi

