“Invocação do Mal: O Último Ritual” é o quarto e último filme da saga principal sobre os demonologistas Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga. O filme é baseado em um caso real da família Smurl, que alegou ter sido assombrada por uma entidade demoníaca em sua casa na Pensilvânia, entre 1974 e 1989. A direção é de Michael Chaves e o roteiro é de Roteiro David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing. No elenco estão também os atores Ben Hardy e Mia Tomlinson.

Sinopse

“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.

Curiosidades

O Caso Real

A família Smurl relatou ter vivenciado eventos sobrenaturais, como Barulhos altos e cheiros ruins. Os membros da família alegaram ter sido agredidos física e sexualmente por uma entidade maligna e também foi relatado que a entidade perseguia a família mesmo quando saía da casa.

Hematomas inexplicáveis

Em entrevista ao E! News, Vera Farmiga compartilhou que voltou a sofrer ferimentos inexplicáveis nas filmagens do quarto filme de Invocação do Mal e relembrou os momentos assustadores que ela enfrentou nos bastidores da franquia. “É, eu aguento muita porrada. Isso acontece toda vez que fazemos isso. São só esses hematomas inexplicáveis que aparecem no meu corpo. É simplesmente o que é”.

Apesar disso, Farmiga confessou que não gosta de explorar o assunto como uma forma de marketing para os filmes de Invocação do Mal. “Não gostamos de falar sobre isso. Estamos presos entre a cruz e a espada: sensacionalizar isso e vender um filme”.

Esses hematomas aparecem desde o primeiro Invocação do Mal. A atriz já disse que, após as filmagens do filme, ela acordou com três marcas de garras em sua coxa. “Acordei com isso e sabia que tinha a opção de ceder ao medo, e é como uma ginástica mental. Você simplesmente se prepara mentalmente e simplesmente não aceita isso. Há evidências, mas eu era inflexível sobre não sentir medo. É uma armadura emocional. Você simplesmente aprende; você descobre. Você descobre como construí-la ao seu redor, mesmo que haja evidências claras de alguma estranheza que tenha ocorrido. Meu marido não fez isso comigo. Eu não cocei uma picada de mosquito… É inexplicável”, revelou ao CinemaBlend.

Crítica especializada

As primeiras impressões da crítica internacional sobre o último filme da franquia foram bem positivas. Porém, até o fechamento desta edição, no site agregador de críticas norte-americano Rotten Tomatoes, o filme contabilizava 61% de aprovação entre 28 avaliações.

“O Último Ritual não é apenas uma entrada digna na franquia, como também parece a conclusão perfeita. Os sustos são de primeira e a dinâmica familiar torna a história emocionante. Os fãs ficarão mais do que satisfeitos com este. Muitas referências e easter eggs. Adorei!” (Mama’s Geeky)

“O filme possui uma conclusão épica e imperdível! Aterrorizante, emocionante, eletrizante, pura magia do terror. Adorei a devoção identificável dos Warren, com Vera Farmiga e Patrick Wilson brilhando. Sua filha Judy, acrescenta emoção e profundidade. Participações especiais surpreendentes no Universo Invocação do Mal e uma cena de despedida comovente encerram o caso final. Fiquem até os pós-créditos para ver as cenas de arquivo das batalhas contra demônios dos Warren!” (André Saint-Albin)

“Eu sou um fã dessa franquia desde seu primeiro filme, mas tenho que admitir que O Último Ritual realmente me surpreendeu. O filme se aprofunda mais na vida familiar dos Warren, mas também conta uma história sobrenatural fantástica que remete a muitos grandes nomes do terror. Mal posso esperar para assistir novamente!” (Eduard Douglas)

“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” estreia hoje nos cinemas e a classificação indicativa é de 16 anos.

