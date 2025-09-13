Marinha resgata idoso picado por jararaca em fazenda no Pantanal de MS

Evacuação aeromédica levou vítima de 63 anos até hospital em Corumbá

Um idoso de 63 anos foi socorrido nesta sexta-feira (12) após ser picado por uma jararaca enquanto estava na Fazenda Buritizal, na região do Paiaguás, a cerca de 46 km de Ladário, no Pantanal sul-mato-grossense.

A operação contou com um helicóptero do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61), da Marinha do Brasil, e a presença de um médico do Hospital Naval de Ladário durante todo o deslocamento. Ao chegar em Ladário, a vítima foi transferida para uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar e levada à Santa Casa de Corumbá, onde recebeu atendimento especializado.

Essa foi a segunda evacuação aeromédica da Marinha realizada em menos de uma semana. Na semana passada, outro idoso precisou de socorro aéreo em uma fazenda a 170 km de Corumbá, com suspeita de AVC.

De acordo com a Marinha, operações desse tipo são planejadas em parceria com o Corpo de Bombeiros, especialmente em áreas de difícil acesso no Pantanal. Entre os fatores considerados estão condições meteorológicas favoráveis, voo em horário diurno e disponibilidade de aeronave e equipe médica.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram